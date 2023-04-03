الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بنسبة نجاح 99%.. الاعتماد والرقابة الصحية تعلن الاعتماد الدولي لمعايير الصحة النفسية

هيئة الاعتماد والرقابة
هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

ـعلنت اليوم هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، في بيان رسمي لها، عن حصول المعايير الوطنية لمستشفيات الصحة النفسية التي أصدرتها الهيئة على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا" وذلك للمرة الأولى في مجال الصحة النفسية على مستوى الوطن العربي، بما يتماشى مع سياسة الدولة لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري وتوكيد جودة الخدمة الصحية المقدمة في قطاع الصحة النفسية وعلاج الإدمان في مصر على المستويين المحلي والدولي من خلال التوافق مع المواصفات القياسية الدولية.

وقد حصلت معايير اعتماد مستشفيات الصحة النفسية الصادرة عن الهيئة على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا" بنسبة نجاح بلغت 99% وهي تنطبق على المنشآت القائمة بذاتها من:
-  مستشفيات الصحة النفسية
-  مراكز علاج الإدمان
-  مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الادمان
-  مراكز تأهيل مرضى الإدمان
-  مراكز السموم

وأشار البيان إلى أن المنشآت الطبية التي ستقوم بتطبيق هذه المعايير ستتمكن من تقديم خدمات صحية ترقي إلى مثيلاتها العالمية مع الضمان التام لدقة نتائجها، كما ستتمكن بعد الحصول على اعتماد GAHAR من الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي تضم حزمة شاملة ومتكاملة من الخدمات التي تغطي جميع الأمراض، بما فيها العلاج النفسي، مع ضمان جودة خدمات الصحة النفسية لمنتفعي المنظومة تنفيذاً لما جاء راسخاً بالدستور المصري وتضمنته رؤية مصر 2030 من تغطية صحية شاملة لكل المصريين.

وثمَن تقرير الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "اسكوا" خطوات GAHAR لتحسين خدمات الرعاية الصحية، وأشاد التقرير بالتناول المتكامل لدليل معايير اعتماد الصحة النفسية لمتطلبات مشاركة المجتمع في تقديم الخدمات النفسية إلى جانب الحرص على مشاركة المريض في القرارات حيث يحتوي الدليل على وصف الغرض من كل معيار والوثائق الإرشادية اللازمة لتنفيذه، مما يزيد من فهم القائمين على تطبيق المعايير واستخدامها.

أهم ما يميز معايير اعتماد الصحة النفسية دون مثيلاتها على مستوى العالم أنها وجهت نحو التطبيق الآمن لتقنية "التطبيب عن بعد"، من خلال صياغة معايير للتطبيب عن بعد، كما تحتوي على شرح كيفية اعادة دمج وتأهيل المريض النفسي في المجتمع، والحفاظ على التواصل الفعال ما بين المريض ومقدم الخدمة طوال فترة تلقي العلاج، وهو ما يتم التخطيط لتفعيله في منظومة التأمين الصحي الشامل وربط كل مقدمي الخدمات الصحية داخل المنظومة بنظام اليكتروني موحد.

يذكر أن دليل معايير الصحة النفسية هو الدليل السابع من ادلة المعايير الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الحاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا حيث صدر حتى الآن:
-  دليل معايير المستشفيات بنسبة نجاح ٩٨%
-  دليل وحدات ومراكز الرعاية الأولية بنسبة نجاح ٩٩%
-  دليل معايير العلاج الطبيعي بنسبة نجاح ٩٩.٩%
-  دليل معايير معامل التحاليل الطبية بنسبة نجاح ٩٨%
-  دليل معايير المراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد بنسبة نجاح ٩٧%
-  دليل معايير مراكز الاشعة التشخيصية والعلاجية بنسبة نجاح ٩٩%

للمزيد من المعلومات والتقدم للتسجيل والاعتماد يرجى الدخول على الموقع الالكتروني للهيئة: www.gahar.gov.eg

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