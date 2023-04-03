الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

«إم إي بي»: طفرة غير مسبوقة في قطاع العقارات بمصر

سوق العقارات
سوق العقارات

أظهر سوق العقارات في مصر مرونة بالرغم من الاضطرابات الاقتصادية والرياح المعاكسة المرتبطة بحالة عدم اليقين للاقتصاد العالمي، مدفوعة بالتدفق القياسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDIs)، والتي زادت بنسبة 71٪ للسنة المالية 2021/2022، واستثمار المطورين الإقليميين في مشاريع البنية التحتية الحيوية.

وبحسب موقع «إم إي بي» الإماراتي في نسخته الإنجليزية، فإن قيمة المشاريع الممنوحة في عام 2022 تمثل ما يقرب من 21 ٪ من إجمالي القيمة المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ارتفاع سنوي منذ عام 2020.

قفزة في قطاع العقارات المصري

أضاف الموقع، أن قطاع البناء في مصر ينمو بسرعة، مع تطوير 20 مدينة جديدة وإعادة تطوير المخزون الحالي. حيث وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 7.7 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022 بعد أن بلغ متوسطها 2.8 مليار دولار منذ عام 2002.

تتوقع شركة الإمارات دبي الوطني للأبحاث المزيد من التدفقات الاستثمارية من الخصخصة وبيع الأصول الحكومية، وذلك بشكل أساسي من خلال الدعم المالي الكبير في شكل استثمارات أجنبية مباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وسلطت استضافة مصر مؤخرًا لمحادثات المناخ COP27 الضوء على فرص تحسين الاستدامة في قطاع البناء.

وأفاد الموقع بأنه خلال النصف الأول من عام 2022، استقبلت مصر ما يقرب من خمسة ملايين زائر، ارتفاعًا من 2.5 مليون خلال نفس الفترة من العام السابق، ومن المتوقع أن يمثل السفر والسياحة 12٪ من إجمالي الناتج المحلي لمصر بحلول عام 2024، أي ما يصل إلى 40 مليون سائح، كما أن أداء القطاع السكني في القاهرة جيد، حيث تم تسليم ما يقرب من 18000 وحدة في عام 2022، ومن المتوقع تسليم 35000 وحدة في عام 2023.

وتابع أن سوق البناء المحلي في مصر واجه تحديات بسبب التقلبات الاقتصادية العالمية، خصوصا في النصف الأول من عام 2022، حيث أدت مهلة التسليم والزيادات الفورية في الأسعار إلى حدوث مشكلات داخل سلسلة التوريد، مع إحجام الموردين عن ضمان الأسعار لفترات طويلة.

وأضاف الموقع أنه بالرغم من هذه التحديات، تتوقع شركة JLL أن يظل قطاع البناء في مصر قوياً، مع تزايد الطلب على البنية التحتية والمشاريع السكنية.

العقارات مصر سوق العالمية تحديات المدن

مواد متعلقة

لماذا يقبل المصريون على شراء العقارات رغم الأزمة؟.. رئيس شركة مدينة نصر للإسكان يجيب

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

تعيين سامى حامد مديرًا لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية

رئيس إنبي: التعاقد على تصميم وتنفيذ أعمال مشروعين لشركة فجر الأردنية

إصابة 5 فى تصادم سيارة شرطة وتوك توك بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عمر

أين سنكون من النظام العالمى الجديد؟

حسين دعسة

بيروت تفقد منارة ثقافية.. غياب عميدة دار الآداب المفكرة عايدة مطرجى إدريس

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون في مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلي

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت

مظاهرات حاشدة في نابلس لدعم أسير مريض في سجون الاحتلال