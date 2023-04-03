موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 12 رمضان وامساكية القاهرة

صلاة المغرب أحد الفروض الخمس التي يؤديها المسلمون يوميًا ، فالصلاة هى الركن الثاني من أركان الاسلام وكما جاء بالسنة النبوية فهي عماد الدين ، ويهتم المسلمون خاصة في رمضان بالبحث عن مواعيد الصلوات لاسيما صلاة المغرب التي تتزامن مع تناول طعام الإفطار بعد صيام يمتد لأكثر من 15 ساعة يوميًا ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صلاة المغرب اليوم الاثنين 12 رمضان .

موعد أذان المغرب 12 رمضان 2023

يؤدى المسلمون من سكان محافظة القاهرة اليوم الاثنين 12 رمضان 1444 صلاة المغرب في تمام الساعة 6:15 مساءً ، ويختلف موعد اذان المغرب من محافظة لأخرى ، لذا تناشد دار الافتاء المصرية بضرورة مراعاة فروق التوقيت بين المحافظات .

امساكية شهر رمضان 2023 محافظة القاهرة