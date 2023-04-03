موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 12 رمضان وامساكية القاهرة
صلاة المغرب أحد الفروض الخمس التي يؤديها المسلمون يوميًا ، فالصلاة هى الركن الثاني من أركان الاسلام وكما جاء بالسنة النبوية فهي عماد الدين ، ويهتم المسلمون خاصة في رمضان بالبحث عن مواعيد الصلوات لاسيما صلاة المغرب التي تتزامن مع تناول طعام الإفطار بعد صيام يمتد لأكثر من 15 ساعة يوميًا ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صلاة المغرب اليوم الاثنين 12 رمضان .
موعد أذان المغرب 12 رمضان 2023
يؤدى المسلمون من سكان محافظة القاهرة اليوم الاثنين 12 رمضان 1444 صلاة المغرب في تمام الساعة 6:15 مساءً ، ويختلف موعد اذان المغرب من محافظة لأخرى ، لذا تناشد دار الافتاء المصرية بضرورة مراعاة فروق التوقيت بين المحافظات .
امساكية شهر رمضان 2023 محافظة القاهرة
|يوم
|الهجري
|الميلادي
|الامساك
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الاثنين
|12
|3
|4:04
|4:14
|5:43
|11:58
|3:30
|6:15
|7:33
|الثلاثاء
|13
|4
|4:03
|4:13
|5:41
|11:58
|3:30
|6:15
|7:34
|الاربعاء
|14
|5
|4:01
|4:11
|5:40
|11:58
|3:30
|6:16
|7:35
|الخميس
|15
|6
|4:00
|4:10
|5:39
|11:58
|3:30
|6:17
|7:36
|الجمعة
|16
|7
|3:59
|4:09
|5:38
|11:57
|3:30
|6:17
|7:36
|السبت
|17
|8
|3:57
|4:07
|5:37
|11:57
|3:30
|6:18
|7:37
|الاحد
|18
|9
|3:56
|4:06
|5:35
|11:57
|3:30
|6:18
|7:38
|الاثنين
|19
|10
|3:55
|4:05
|5:34
|11:56
|3:30
|6:19
|7:39
|الثلاثاء
|20
|11
|3:53
|4:03
|5:33
|11:56
|3:30
|6:20
|7:40
|الاربعاء
|21
|12
|3:52
|4:02
|5:32
|11:56
|3:30
|6:20
|7:40
|الخميس
|22
|13
|3:51
|4:01
|5:31
|11:56
|3:30
|6:21
|7:41
|الجمعة
|23
|14
|3:49
|3:59
|5:30
|11:55
|3:30
|6:21
|7:42
|السبت
|24
|15
|3:48
|3:58
|5:29
|11:55
|3:30
|6:22
|7:43
|الاحد
|25
|16
|3:47
|3:57
|5:28
|11:55
|3:30
|6:23
|7:44
|الاثنين
|26
|17
|3:45
|3:55
|5:26
|11:55
|3:30
|6:23
|7:44
|الثلاثاء
|27
|18
|3:44
|3:54
|5:25
|11:54
|3:30
|6:24
|7:45
|الاربعاء
|28
|19
|3:43
|3:53
|5:24
|11:54
|3:30
|6:25
|7:46
|الخميس
|29
|20
|3:41
|3:51
|5:23
|11:54
|3:30
|6:25
|7:47