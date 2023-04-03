الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 12 رمضان وامساكية القاهرة

المغرب
المغرب

صلاة المغرب أحد الفروض الخمس التي يؤديها المسلمون يوميًا ، فالصلاة هى الركن الثاني من أركان الاسلام وكما جاء بالسنة النبوية فهي عماد الدين ، ويهتم المسلمون خاصة في رمضان بالبحث عن مواعيد الصلوات لاسيما صلاة المغرب التي تتزامن مع تناول طعام الإفطار بعد صيام يمتد لأكثر من 15 ساعة يوميًا ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صلاة المغرب اليوم الاثنين 12 رمضان . 

موعد أذان المغرب 12 رمضان 2023

يؤدى المسلمون من سكان محافظة القاهرة اليوم الاثنين 12 رمضان 1444 صلاة المغرب في تمام الساعة 6:15  مساءً ، ويختلف موعد اذان المغرب من محافظة لأخرى ، لذا تناشد دار الافتاء المصرية بضرورة مراعاة فروق التوقيت بين المحافظات . 

دعاء اليوم الثانى عشر من شهر رمضان 2023 مكتوب

دعاء الشفع والوتر وعدد ركعاتها وكيفية صلاتها

 

امساكية شهر رمضان 2023 محافظة القاهرة  

يومالهجريالميلاديالامساكصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الاثنين1234:044:145:4311:583:306:157:33
الثلاثاء1344:034:135:4111:583:306:157:34
الاربعاء1454:014:115:4011:583:306:167:35
الخميس1564:004:105:3911:583:306:177:36
الجمعة1673:594:095:3811:573:306:177:36
السبت1783:574:075:3711:573:306:187:37
الاحد1893:564:065:3511:573:306:187:38
الاثنين19103:554:055:3411:563:306:197:39
الثلاثاء20113:534:035:3311:563:306:207:40
الاربعاء21123:524:025:3211:563:306:207:40
الخميس22133:514:015:3111:563:306:217:41
الجمعة23143:493:595:3011:553:306:217:42
السبت24153:483:585:2911:553:306:227:43
الاحد25163:473:575:2811:553:306:237:44
الاثنين26173:453:555:2611:553:306:237:44
الثلاثاء27183:443:545:2511:543:306:247:45
الاربعاء28193:433:535:2411:543:306:257:46
الخميس29203:413:515:2311:543:306:257:47

 

 

 

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مواعيد الصلاة اليوم الإثنين الثانى عشر من رمضان 2023

صلاة المغرب 12 رمضان موعد أذان المغرب امساكية شهر رمضان صلاة الفجر موعد أذان المغرب 12 رمضان

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