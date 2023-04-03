مواعيد الصلاة اليوم الإثنين الثانى عشر من رمضان 2023

يبحث الكثيرون باستمرار عن مواعيد الصلوات الخمس ومنها مواعيد الصلاة اليوم الإثنين في اليوم الثاني عشر من رمضان 2023.



مواعيد الصلاة اليوم الإثنين الثاني عشر من رمضان 2023

يقدم الدستور خدمة عرض مواعيد الصلاة اليوم الاثنين في اليوم الثاني عشر من رمضان 2023 لمساعدة المصلين في كل محافظات مصر على أداء العبادة الأهم تقربًا لله عز وجل.



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

صلاة الفجْر ٤:١٦ ص

الشروق ٥:٤٤ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص

صلاة العَصر ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب ٦:١٤ م

صلاة العِشاء ٧:٣٣ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

صلاة الفجْر ٤:١٩ ص

الشروق ٥:٤٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م

صلاة العَصر ٣:٣٦ م

صلاة المَغرب ٦:٢٠ م

صلاة العِشاء ٧:٤٠ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغربية

صلاة الفجْر ٤:١٤ ص

الشروق ٥:٤٤ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص

صلاة العَصر ٣:٣١ م

صلاة المَغرب ٦:١٥ م

صلاة العِشاء ٧:٣٤ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

صلاة الفجْر ٤:٠٩ ص

الشروق ٥:٣٩ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٤ ص

صلاة العَصر ٣:٢٧ م

صلاة المَغرب ٦:١٠ م

صلاة العِشاء ٧:٣٠ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة دمياط

صلاة الفجْر ٤:١١ ص

الشروق ٥:٤١ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص

صلاة العَصر ٣:٢٩ م

صلاة المَغرب ٦:١٣ م

صلاة العِشاء ٧:٣٢ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى

صلاة الفجْر ٤:١٤ ص

الشروق ٥:٤٤ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص

صلاة العَصر ٣:٣١ م

صلاة المَغرب ٦:١٥ م

صلاة العِشاء ٧:٣٤ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة ملوي

صلاة الفجْر ٤:٢٠ ص

الشروق ٥:٤٦ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٠ م

صلاة العَصر ٣:٣١ م

صلاة المَغرب ٦:١٥ م

صلاة العِشاء ٧:٣١ م





مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغردقة

صلاة الفجْر ٤:٠٩ ص

الشروق ٥:٣٥ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٨ ص

صلاة العَصر ٣:١٨ م

صلاة المَغرب ٦:٠٢ م

صلاة العِشاء ٧:١٩ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

صلاة الفجْر ٤:٥٣ ص

الشروق ٦:١٦ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٢٨ م

صلاة العَصر ٣:٥٦ م

صلاة المَغرب ٦:٤١ م

صلاة العِشاء ٧:٥٥ م

