الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«شؤون الحرمين» تترجم خطبة صلاة الجمعة لعشر لغات عالمية

المسجد الحرام
المسجد الحرام

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للبث الرقمي باللغات؛ بوكالة اللغات والترجمة؛ بالترجمة الفورية لخطبة صلاة الجمعة لعشر لغات عالمية من منبر المسجد الحرام ، بالتزامن مع زيادة الأعداد في شهر رمضان المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة، أن اللغات المترجمة تتمثل في (الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، الهوسا) لضمان وصول رسالة الدين الحنيف؛ رسالة الوسطية والاعتدال للمسلمين كافة.

أجهزة الإرسال والاستقبال تعمل على مدار 24 ساعة

وأشارت الوكالة إلى أن أجهزة الإرسال والاستقبال تعمل على مدار 24 ساعة من خلال الترددات الخاصة بكل لغة؛ عبر أثير إذاعة FM ومنصة منارة الحرمين لبث الدروس والخطب، وذلك وفق فريق فني من الكوادر السعودية المدربة في تشغيل وصيانة الأجهزة الخاصة بالبث الإذاعي؛ لإرسال واستقبال الخطب والدروس في موقع منارة الملك فهد بالمسجد الحرام.

"الشؤون الإسلامية" السعودية تدشّن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في نيجيريا

كما دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة النيجيرية أبوجا، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور.

وأكد القائم بأعمال السفارة إبراهيم الغامدي - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/الجمعة/ - أن تنفيذ برنامج تفطير الصائمين وتوزيع التمور في نيجيريا سيشمل المحتاجين في عدد من المدن والقرى في نيجيريا.

من جهته، أوضح الملحق الديني بسفارة المملكة العربية السعودية  في نيجيريا المكلف نامي الشمري، أن برنامج تفطير الصائمين في جمهورية نيجيريا يستهدف أكثر من 50 ألف مستفيد ويبلغ وزن التمور (25) طنًا، وقد تم توزيع ما يقارب 70 ألف نسخة من المصحف الشريف وترجمته للشعب النيجيري.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحرام والمسجد النبوي اللغات والترجمة المسجد الحرام والمسجد النبوي الوسطية والاعتدال خطبة صلاة الجمعة رمضان المبارك

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