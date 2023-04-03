الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أجهزة الأمن تفرغ محتوى صفحات سلمى الشيمي وتفحص صورها وفيديوهاتها

سلمي الشيمي
سلمي الشيمي

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع الموديل سليمي الشيمي، بتهمة نشر صور وفيديوهات مخلة للآداب العامة وقيم المجتمع المصري عبر مواقع السوشيال ميديا.

وطالبت الجهات المختصة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتفريغ محتوى الصفحات الخاصة بها، وفحص الصور والفيديوهات التي تم نشرها وظهرت فيها بملابس غير لائقة تتنافي مع القيم والآداب العامة.

بلاغ ضد سلمي الشيمي

كان كشف المستشار أشرف فرحات، المحامي، سبب القبض على الموديل سلمى الشيمي في الإسكندرية، وقال في بوست له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الموديل سلمى الشيمي لنشرها مقاطع وصورا منافية للآداب العامة متعدية على مبادئ وقيم المجتمع المصري وبتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي».

وذكر أن سلمي تخرجت في كلية التمريض وكانت محجبة وانطلقت في عالم الأزياء، تلك الفتاة ذات الـ25 عاما سبق وتقدمنا ضدها ببلاغ بمناسبة جلسة تصوير بالأهرامات عام 2018 وسرعان ما عادت إلى إتيان ذلك السلوك المشين بغية جلب المشاهدات والتربح والله أعلم ماذا سيكشف لنا التحقيق معها عقب فحص الهواتف الخاصة بها.

txt

بسبب فيديوهات فاضحة.. تفاصيل القبض على سلمى الشيمى بالإسكندرية

الموديل سليمي الشيمي سلمى الشيمي سلمي الشيمي عود البطل سلمي الشيمي تيك توك تيك توك سلمي الشيمي رقص سلمي الشيمي سلمي الشيمي رقص سلمي الشيمي ساخنه سلمي الشيمي بروفا سلمي الشيمي انستا القبض علي سلمي الشيمي سلمي الشيمي وفيديو جديد سلمى الشيمي فيديو فيديو سلمى الشيمي سلمى الشيمي موديل فضيحة سلمى الشيمي صور سلمي الشيمي عرض سلمي الشيمي حفل تكريم سلمى الشيمي سلمي الشيمي 2021 بزاز سلمي الشيمي فضايح سلمي الشيمي

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

موعد عيد الفطر المبارك 2023 والإجازات الرسمية لباقي العام

أجهزة الأمن تفرغ محتوى صفحات سلمى الشيمي وتفحص صورها وفيديوهاتها

انعقاد الاجتماع الدوري للمجموعة الإقليمية للمنطقة العربية بالاتحاد الدولي للاتصالات.. 16 مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيروت تفقد منارة ثقافية.. غياب عميدة دار الآداب المفكرة عايدة مطرجى إدريس

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

بسنت حسن

"المتحدة" تتحد فى دراما رمضان

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت

مظاهرات حاشدة في نابلس لدعم أسير مريض في سجون الاحتلال

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه