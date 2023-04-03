أجهزة الأمن تفرغ محتوى صفحات سلمى الشيمي وتفحص صورها وفيديوهاتها

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع الموديل سليمي الشيمي، بتهمة نشر صور وفيديوهات مخلة للآداب العامة وقيم المجتمع المصري عبر مواقع السوشيال ميديا.

وطالبت الجهات المختصة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتفريغ محتوى الصفحات الخاصة بها، وفحص الصور والفيديوهات التي تم نشرها وظهرت فيها بملابس غير لائقة تتنافي مع القيم والآداب العامة.

بلاغ ضد سلمي الشيمي

كان كشف المستشار أشرف فرحات، المحامي، سبب القبض على الموديل سلمى الشيمي في الإسكندرية، وقال في بوست له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الموديل سلمى الشيمي لنشرها مقاطع وصورا منافية للآداب العامة متعدية على مبادئ وقيم المجتمع المصري وبتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي».

وذكر أن سلمي تخرجت في كلية التمريض وكانت محجبة وانطلقت في عالم الأزياء، تلك الفتاة ذات الـ25 عاما سبق وتقدمنا ضدها ببلاغ بمناسبة جلسة تصوير بالأهرامات عام 2018 وسرعان ما عادت إلى إتيان ذلك السلوك المشين بغية جلب المشاهدات والتربح والله أعلم ماذا سيكشف لنا التحقيق معها عقب فحص الهواتف الخاصة بها.