الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3-4-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3-4-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة حرس الحدود ضد إنبي، ومباراة الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، بالإضافة إلى مباراة إيفرتون ضد توتنهام هوتسبير في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة 

- حرس الحدود X إنبي: في الساعة التاسعة والربع مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 2 HD.

- الإسماعيلي X سيراميكا كليوباترا: في الساعة التاسعة والربع مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة 

- إيفرتون X توتنهام هوتسبير: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

- فالنسيا X رايو فاليكانو: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 

- إمبولي X ليتشي: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1.

- ساسولو X تورينو: في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية والقنوات الناقلة 

- الصفاقسي X قطر: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتُذاع المباراة على قناة  SSC 1.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الدورى المصرى توتنهام الدورى الانجليزى الاسماعيلى

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