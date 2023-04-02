الأهلى يستأنف تدريباته اليوم وكولر يطلب مراقبة غزل المحلة بـ5 مباريات

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، جلسة مع الجهاز المعاون له لترتيب الاستعداد لمباراة غزل المحلة والمقرر لها مساء الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري.

وكلف كولر التونسي ياسين الميكاري محلل أداء الفيديو، بتجهيز آخر 5 مباريات لفريق المحلة أمام أندية الاتحاد السكندري وأسوان والداخلية والمقاولون العرب ومباراته أمام الإسماعيلي في كأس الرابطة من أجل الوقوف علي مواطن القوة والضعف لزعيم الفلاحين قبل اللقاء المرتقب.

ويعقد السويسري جلسة مع اللاعبين بعد رفض منحهم راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب لقاء الهلال السوداني من أجل غلق الملف الأفريقي والعودة مجدداً علي الدوري المحلي.

ويواصل الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأحد بعد الفوز على فريق الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب القاهرة في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتضمن المران تدريبات استشفائية لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في المباراة تجنبا لعدم اجتهادهم، فيما يؤدي باقي اللاعبين تدريباتهم العادية.

دوري أبطال إفريقيا.. مروان عطية: الفوز على الهلال خطوة في مشوار بطولة إفريقيا

وقال مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفوز الذي حققه الفريق على حساب الهلال السوداني في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يمثل خطوة في مشوار المنافسة على اللقب.

وأوضح أن الفريق كان لديه إصرار كبير على تحقيق الفوز من أجل تصحيح المسار واستكمال المشوار الإفريقي، خاصة أن الفريق واجه ظروفًا صعبة خلال المباريات السابقة، وكان من المهم تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

وأشار اللاعب إلى أن الجهاز الفني نجح في تحضير الجميع بالشكل المناسب للمباراة، وأن دعم الجماهير في مدرجات استاد القاهرة كان له تأثير كبير في الأداء الذي ظهر به الجميع خلال اللقاء، متمنيًا أن يستمر تواجدهم بقوة لدعم الفريق خلال المباريات المقبلة.

وشدد مروان عطية على أن الجميع داخل الفريق على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الفوز في كل البطولات، وختام الموسم على أفضل ما يكون.