الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ175160 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 175 ألفًا و160 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضًا 3 آلاف و619 دبابة و6 آلاف و993 من المركبات المدرعة و2694 من النظم المدفعية و527 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و280 من أنظمة الدفاع الجوي و306 من الطائرات المقاتلة و291 مروحية و18 سفينة حربية، فضلًا عن 5 آلاف و553 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى إسقاط 911 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين، على أن موسكو ليست لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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