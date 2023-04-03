الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

«آراب نيوز» تبرز حفاوة استقبال ولي العهد السعودي للرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي وولي
الرئيس السيسي وولي العهد السعودي

أبرزت صحيفة "آراب نيوز" السعودية من خلال مجموعة من الصور الحفاوة البالغة وكرم الضيافة التي استُقبل بها الرئيس السيسي في السعودية، وكان من أبرزها التقاء الرئيس السيسي وولي العهد السعودي على مائدة سحور واحدة في جدة.

وقالت الصحيفة كان الأمير محمد بن سلمان في استقبال الرئيس السيسي، عند وصوله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، كما كان في وداعه في المطار وسط كبار المسؤولين السعوديين.

 وتابعت الصحيفة بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المسؤولين استعرضوا خلال مأدبة للسحور العلاقات الثنائية المتجذرة، والجهود المبذولة نحو التطورات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل في وقت سابق أمس الأحد، إلى جدة حيث كان في استقباله ولي العهد في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وحضر الاجتماع مسؤولون سعوديون ومصريون رفيعي المستوى،  ثمغادر الرئيس السيسي جدة حيث كان في وداعه في المطار ولي العهد وكبار المسؤولين السعوديين.

 

 

 

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