بعد تغريمه.. أحمد عبد القادر يعتذر لـ كولر

اعتذر أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر بعد تصرفه عقب مباراة الهلال.

وكان الأهلي قد أعلن تغريم اللاعب بقرار من سيد عبد الحفيظ بعد رفضه مصافحة كولر عقب توجيه التحية لجماهير القلعة الحمراء.

ونشر عبد القادر عبر حسابه على أنستجرام صورة له وهو يقبل رأس كولر قبل انطلاق مران اليوم وعلّق " الوحش كان قدام الكل والاعتذار برضو قدام الكل.. هتفضل رقم واحد بالنسبالي مهما حصل".

وكان الأهلي قد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة.

ولم يقدم عبد القادر الأداء الجيد قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 60.

كولر وأحمد عبد القادر



