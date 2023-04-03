تعمير بيوت الله.. ملايين الجنهيات لتطوير دور العبادة بالمنوفية

تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بإعمار بيوت الله وتجديدها بجميع أنحاء الجمهورية، خاصة المساجد العتيقة التي خصصت لها ميزانية ضخمة، وتأتي مشروعات إحلال وتجديد وإنشاء عدد من المساجد في محافظة المنوفية، ضمن خطة الدولة بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية شهدت محافظة المنوفية طفرة كبيرة في قطاع دور العبادة من إحلال وتجديد ومنشآت جديدة في المساجد، وفي السطور التالية نسرد بعض المساجد التي تم افتتاحها وأخرى شهدت أعمال تجديد.

مسجد الفتح

شهد مسجد الفتح بقرية الماي التابعة لمركز شبين الكوم، أعمال تطوير وتجديد، والتي تم تنفيذها في فبراير 2022 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمت أعمال تطوير مسجد الفتح، بتكلفة بلغت نحو 5 ملايين جنيها على مساحة 520 مترا مسطحًا.

مسجد عصمت السادات

ضمن المشروعات الجديدة في قطاع دور العبادة بمحافظة المنوفية، مشروع مسجد عصمت السادات بقرية تلا، والذي تم تنفيذه في فبراير 2021 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم إفتتاح مسجد "عصمت السادات" بتلا على مساحة 400 م2 وبتكلفة 3 ملايين جنيها.

مسجد نصر الدين القبلى

أيضا من المشروعات الجديدة في قطاع دور العبادة بمحافظة المنوفية، مشروع مسجد نصر الدين القبلى،، والذي تم تنفيذه في فبراير 2021 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم افتتاح مسجد نصر الدين القبلى بقرية دمليج التابعة لمركز منوف على مساحة 320 م2 وبتكلفة 3 ملايين جنيها.

مسجد المساعى

ضمن مشروعات دور العبادة بمحافظة المنوفية، مسجد المساعى بمدينة قويسنا المسجد تم إحلاله وتجديده بعد أن كانت مساحته 350 متراً ليصبح الآن على مساحه 1000 متر بتكلفة قدرها 7 ملايين جنيه، فى زمن قياسى سنة وشهر و14 يوما.

والمسجد عبارة عن ثلاثة أدوار، الأرضى منها يتكون من الحمامات على مساحة 300 متر، ومصلى سيدات على مساحه 700 متر، والطابق الثانى عبارة عن مصلى للرجال بمساحة 1000 متر ويحتوى المسجد على 3 قباب ويتوسطه صحن كبير، وتبلغ ارتفاع المئذنة حوالى 55 مترا، وقد تمت اعمال التجديد في يونيو 2016 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.