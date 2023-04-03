حارس بيراميدز: حققنا فوزًا مستحقًا على فيوتشر ونستحق التأهل

عبر أحمد الشناوي حارس مرمى عبر أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز عن سعادته البالغة بالفوز على فيوتشر والتأهل للدور المقبل، مؤكدا أن اللقاء كان مصيريا وكان لا بد من الفوز من أجل ضمان التأهل للدور المقبل في البطولة القارية.

شدد على أن فريق فيوتشر قوي وقدم مباراة قوية، ولكن بيراميدز لعب اللقاء من أجل الفوز والتأهل للمرحلة المقبلة؛ لأنه كان لا بد من الفوز لتحقيق الانتصار الغالي في النهاية.

أوضح أن الفريق قدم مواجهة قوية منذ البداية، ولعب على الانتصار منذ اللحظة الأولى وبالفعل نجح في تحقيق هدفه وضمن مكانه في الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

وتأهل فريق بيراميدز إلى الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية، عقب الفوز على فيوتشر بهدفين لهدف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

سجل علي جبر هدف التقدم لصالح بيراميدز في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.

وأضاف عبد الله السعيد الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وقلص أحمد عاطف النتيجة لصالح فيوتشر في الدقيقة 93.

وارتفع رصيد بيراميدز عند11 نقطة في المركز الثاني خلف الجيش الملكي الذي تفوق بفارق الأهداف.

وتجمد رصيد فيوتشر عند 10 نقاط في المركز الثالث ليودع البطولة.