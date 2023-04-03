الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة: معرض فيصل الرمضانى يهدف لتحقيق العدالة الثقافية

افتتاح معرض فيصل
افتتاح معرض فيصل الرمضانى للكتاب

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن معرض فيصل الرمضاني للكتاب في دورته  الـ11 يُمثل تظاهرة ثقافية، ينتظره أبناء منطقة الطالبية والأحياء المجاورة لها كل عام، في تجسيد لاستراتيجية الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية.

وأوضحت أن الوزارة حرصت هذا العام على إعداد برنامج ثقافي وفني متميز مصاحب لبيع الكتب ليكون بمثابة هدية رمضانية لأبناء الجيزة، ودعت وزيرة الثقافة الجمهور لحضور المعرض والاستفادة من الخصم الكبير على الإصدارات والذي يصل لـ50%على بعض إصدارت قطاعات الوزارة، وذلك ضمن مبادرة "الثقافة والفن للجميع" التي أنطلقت من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وستستمر لتصل لكل محافظات مصر لضمان تقديم المنتج الثقافي للجميع.

من جانبه، عبر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة،  خلال افتتاح فعاليات معرض فيصل الرمضاني للكتاب، عن سعادته بافتتاح الدورة الحادية عشرة من معرض فيصل الرمضاني للكتاب، مؤكدًا أن المعرض يُعد نافذة سنوية لمحبي الكتاب والثقافة والفنون، مشيرًا إلى أن المعرض هذا العام يتواكب مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي لها، ليواصل مسيرة بناء الإنسان، وغرس قيم المواطنة، من خلال سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة. 

وأوضح الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن هذه الدورة يُشارك بها أكثر من 30 ناشرًا، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة التي ستشارك بعرض إصداراتها المتنوعة، والمشاركة في العروض الفنية المتنوعة ما بين إنشاد وفنون شعبية وورش حكي، بخلاف سلسلة من الندوات الثقافية لرموز الثقافة والأدب والتي نحرص من خلالها على تقديم وجبة ثقافية رمضانية تناسب كل الفئات العمرية، وتهتم بشكل خاص بالشباب والنشأ.

حضر الافتتاح الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، والمخرج هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة، والدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، ومحمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركزالقومي لثقافة الطفل.

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة معرض فيصل الرمضاني للكتاب تحقيق العدالة الثقافية أحمد راشد محافظ الجيزة الدكتور أحمد بهي الدين

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