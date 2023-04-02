الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الديهى عن زيارة الرئيس السيسى لشرق القناة: رسالة مهمة تؤكد القضاء على الإرهاب

الديهي
الديهي

علق الإعلامي نشأت الديهي على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومروره على الارتكازات الأمنية والكمائن بشرق القناة في سيناء، وتناول الإفطار مع الجنود والضباط هناك.

وقال الديهي خلال تقديم برنامج «بالورقة والقلم» المُذاع على قناة «Ten»، إن زيارة الرئيس السيسي هي رسالة بين السطور، تؤكد أن سيناء أصبحت بفضل الله خالية تمامًا من الإرهاب.

وأشار إلى أن الدليل على ذلك أن رأس الدولة وكبار ضباط القوات المسلحة والقادة موجودون بين الجنود ويتحركون بحرية من مكان إلى مكان.

وتابع: «من كام سنة كان يصعب التحرك بهذه الحرية في سيناء»، موضحًا أن سيناء تعرضت لعدة هجمات لكن الآن نعلن سيناء خالية من الإرهاب.

الديهي: مصر انتصرت على الإرهاب بكلفة عالية

وأكد الديهي أن مصر انتصرت على الإرهاب بكلفة عالية، مضيفًا: «أغلى ما في هذه الفاتورة الدم والأرواح التي زُهقت في سيناء، لكن الأوطان تبقى بالتضحيات».

وأشاد نشأت الديهي بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الجنود في سيناء، وحرصه على معرفة حالتهم الاجتماعية والمعيشة.

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