ملخص أحداث الحلقة 11 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

شهدت الحلقة 11 من مسلسل حضرة العمدة الكثير من الأحداث المثيرة بينها كوابيس تطارد منصور شقيق شلباية بسبب الهجرة غير الشرعية وشعوره بتأنيب الضمير بسبب الضحايا.

ملخص الحلقة 11 من مسلسل حضرة العمدة

كما فضحت الحلقة 11 من مسلسل حضرة العمدة خبث ولوع جماعة الإخوان الإرهابية وطريقة تفكيرهم وعقولهم عن طريق صفحات وهمية لعمل غسيل مخ للأهالي البسيطة.

وتناولت أحداث حلقة مسلسل حضرة العمدة حول اجتماع خاص بين الفنان إيهاب فهمي القائم بدور رجل إخواني، والفنان أحمد رزق «جلال الفارس»، وأثناء حديث الأخير مع إيهاب فهمي الإخواني كشف عن الصفحات الوهمية التي تسعى إلى تضليل عقول أهالي قرية أهل شبورة وطلب منه أن يساعده في اكتشاف هوية من يعمل ذلك واتهم رزق أن الإخوان هم من يسعون إلي عمل ذلك.

روبي تنقذ فتاة من الانتحار

كما شهدت أحداث الحلقة أيضا محاولة تدخل روبي بصفتها عمدة تل شبورة وحاولت إقناع سماح أخد فتيات تل شبورة بعد محاولة انتحارها واقنعتها روبي أن تنزل من أعلى السطح وأنها سوف تساعدها في المشاكل التي تواجهها بينها وبين زوجها وأنها سوف تضمها في الحملة التي تقودها مع سيدات القرية.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة يضم عدد كبير من النجوم منهم الفنانة روبي، أحمد رزق، أحمد بدير، محمود حافظ، بسمة، وفاء عامر، محمود عبد المغني، أدوار، حسام داغر، الفنان القدير صلاح عبدالله، القدير سميحة أيوب.