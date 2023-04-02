مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11.. انهيار منصور شقيق وفاء عامر بسبب الكوابيس

شهدت أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11صراخ منصور شقيق وفاء عامر وجرى أمام المنزل وبيده مسدس ويحاول مطاردة عصابة المافيا التي رآها في الكوابيس تحاول قتله مما أصيبت بالفزع والصراخ.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11

وأعرب منصور عن خوفه الشديد من إصابته بالجنون، ضمن أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11، بعد أن حلم بالمفقودين بسبب الهجرة غير الشرعية ويشعر بتأنيب الضمير تجاهم وأنه يراهم في أحلامه متجمدين بعد وفاتهم في البحر، ورفض بعدها منصور بالعمل مع عصابات الهجرة غير الشرعية بعد أن حدث غريق في تل شبورة وقامت العصابات بتهديده بالقتل حال رفضه العمل معهم.

مواعيد مسلسل حضرة العمدة

يُعرض مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يومياً الساعة الثامنة والنصف مساء علي قناة الحياة الحمراء ومنصة watch it الرقمية.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

شارك عدد كبير من الفنانين في مسلسل حضرة العمدة، منهم الفنانة روبي والفنان أحمد رزق، وأحمد بدير، وسميحة أيوب، وإيهاب فهمي، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، ووفاء عامر، ودينا، وبسمة، وصولا عمر، وإدوارد، وحسام داغر، ومحمد مهران، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.