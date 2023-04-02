الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11.. انهيار منصور شقيق وفاء عامر بسبب الكوابيس

حضرة العمدة
حضرة العمدة

شهدت أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11صراخ منصور شقيق وفاء عامر وجرى أمام المنزل وبيده مسدس ويحاول مطاردة عصابة المافيا التي رآها في الكوابيس تحاول قتله مما أصيبت بالفزع والصراخ.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11

وأعرب منصور عن خوفه الشديد من إصابته بالجنون، ضمن أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11، بعد أن حلم بالمفقودين بسبب الهجرة غير الشرعية ويشعر بتأنيب الضمير تجاهم وأنه يراهم في أحلامه متجمدين بعد وفاتهم في البحر، ورفض بعدها منصور بالعمل مع عصابات الهجرة غير الشرعية بعد أن حدث غريق في تل شبورة وقامت العصابات بتهديده بالقتل حال رفضه العمل معهم.

«حضرة العمدة» الحلقة 11.. إيهاب فهمي: هما فين الإخوان إحنا بقينا نمشي جوا الحيط

«حضرة العمدة» الحلقة 11.. روبي تنقذ فتاة من الانتحار بسبب خلافات زوجية

بعد قليل.. انطلاق مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11 على قناة الحياة

«إجبار الأطفال على الحجاب».. أبرز قضايا مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10

مواعيد مسلسل حضرة العمدة

يُعرض مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يومياً الساعة الثامنة والنصف مساء علي قناة الحياة الحمراء ومنصة watch it الرقمية.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

شارك عدد كبير من الفنانين في مسلسل حضرة العمدة، منهم الفنانة روبي والفنان أحمد رزق، وأحمد بدير، وسميحة أيوب، وإيهاب فهمي، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، ووفاء عامر، ودينا، وبسمة، وصولا عمر، وإدوارد، وحسام داغر، ومحمد مهران، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

حضرة العمدة مسلسل حضرة العمدة مسلسلات رمضان 2023 مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة قنوات عرض مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11 موعد عرض مسلسل روبي تفاصيل احداث مسلسل حضرة العمدة قصة مسلسل حضرة العمدة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11 مسلسل حضرة العمدة الحلقة الحادية عشر مواعيد اعادة مسلسل حضرة العمدة

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

الرئيس فى السعودية: أبرز الملفات على طاولة محادثات السيسى وبن سلمان

مسلسل ضرب نار الحلقة 11.. ياسمين عبد العزيز حامل من العوضي وتحاول قتل طفلها

شهود عيان يروون تفاصيل تمزيق عاطل لطليقته في الشارع

مشهدان فى «سره الباتع».. قصة الملائكة ما بين موت صابر ونديم

تاريخ الزيارات المتبادلة بين الرئيس السيسى وملك السعودية وولى عهده (تايم لاين)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

بسنت حسن

"المتحدة" تتحد فى دراما رمضان

مؤمن المحمدي

خال وخال ورشيدى

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في نابلس لدعم أسير مريض في سجون الاحتلال

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص