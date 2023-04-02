بعد قليل.. انطلاق مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11 على قناة الحياة

ينطلق بعد قليل مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11 بطولة الفنانة روبي، ومشاركة عدد كبير من الفنانين، على قناة الحياة الفضائية وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي التي تجسد شخصية "صفية الفارس" عمدة "تل شبورة" بعد إقناع شديد من أهلها للترشح للعمودية وقدرت روبي في أن تنجح في الانتخابات واقتنع بها جزء من أهالي القرية والبعض وقف ضدها منهم عائلة الدهايشة التي يقودها الفنان "أحمد بدير" بدور "ضرغام" وولده إدوار "دياب" تاجر مخدرات، ولم يتقبلوا فكرة تولى سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال وأنه كان يريد أن يمسكها دياب بن ضرغام.

مسلسل "حضرة العمدة" يناقش العديد من القضايا مثل تجارة المخدرات والهجرة الغير شرعية، وختان الإناث وأضراره على الفتيات وآثاره نفسيًا وجسديًا واجتماعيًا والهجرة غير الشرعية، والتطرف الديني والإتجار بالبشر وغيرها من القضايا الهامة في المجتمع.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل "حضرة العمدة " من بطولة روبي، وعدد كبير من الفنانين والنجوم الصاعدين وشارك في مسلسل، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، محمود عبدالمغني التي تقع في حبه روبي في المسلسل، والفنانة دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمى، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وجميل برسوم وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد مسلسل حضرة العمدة

يعرض مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي على قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة 8.30 مساءً، وتعاد الحلقة ثلاث مرات في اليوم التالي للعرض الأول، الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والثانية 10:30 صباحًا، والثالثة والأخيرة 4:30 عصرًا، ويعرض أيضًا على منصة watch it الرقمية.