السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10| مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

حضرة العمدة
حضرة العمدة

تُعرض الحلقة العاشرة لأحداث مسلسل «حضرة العمدة» بطولة النجمة روبي، مساء اليوم السبت على شبكة قناة الحياة الفضائية، وذلك فى تمام 8:15 مساءً.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10

وتشهد الحلقة العاشرة من أحداث مسلسل «حضرة العمدة» تصاعدا بشكل قوي في كل الخطوط الدرامية

«حضرة العمدة» الحلقة التاسعة.. مشاجرة بين شباب «تل شبورة» بسبب «الهجرة غير الشرعية»

 التى يناقشها المسلسل الذى ينافس بقوة فى السباق الدرامي الرمضاني الحالي.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10

ومن المقرر أن تناقش «صفية عارف الفارس» عمدة قرية «تل شبورة» وهى قرية رمزية وليست حقيقية، خلال حلقة اليوم قضية «الابتزاز الإلكتروني» والتى تعد جريمة يعاقب عليها القانون.

مواعيد إعادة مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة 

يتم إعادة حلقة مسلسل حضرة العمدة ثلاث مرات يوميا على قناة الحياة، الإعادة الأولى فى تمام 2:30 صباحا، والثانية 10:30 صباحًا، والإعادة الثالثة فى تمام الساعة 4:30 مساء، كما تعرض الحلقات على قناة الحياة دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 8 صباحاً والساعة 2.15 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 8.30 مساء.

أحداث مسلسل حضرة العمدة

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي تشويقي ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية منها تمكين المرأة، ختان الإناث، الثأر، الميراث، تجارة المخدرات، غسيل الأموال، والهجرة غير الشرعية مع كيفية إيجاد حلول لكافة هذه القضايا، ويشارك خلال العمل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم لأكثر من 50 فنانا وفنانة منهم القديرة سميحة أيوب، أحمد رزق، وصلاح عبدالله، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، شادى مقار، دينا، بسمة، إيهاب فهمى، وفاء عامر، والفنان القدير أحمد بدير، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

تردد قناة الحياة

ويتساءل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، عن تردد قناة الحياة التى تعرض باقة مميزة من أروع الأعمال الدرامية الرمضانية. 

تردد قناة الحياة 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

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