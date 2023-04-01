السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«حضرة العمدة» الحلقة التاسعة.. مشاجرة بين شباب «تل شبورة» بسبب «الهجرة غير الشرعية»

حضرة العمدة
حضرة العمدة

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل «حضرة العمدة» للنجمة روبي، مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية الهامة، وتصاعد بشكل كبير فى جميع الخطوط الدرامية للعمل الذى ينافس بقوة فى السباق الرمضاني الحالى.

 

تفاصيل الحلقة 9 لمسلسل «حضرة العمدة»

وفى مشهد قوى يرصد حال كثير من الشباب فى بعض القرى، الذين يعانون من البطالة إثر التعليم، أو عدم إيجاد فرصة عمل جيدة،

«القومى للمرأة» يبرز تسليط الضوء على خطورة الهجرة غير الشرعية بـ«حضرة العمدة»

 دخل «سليمان» الذى يجسده الفنان الشاب أحمد صبرى، فى مشادة كلامية حادة مع «منصور» الذى يجسده الفنان الشاب أحمد أبو زيد، بعد رفض الأخير لطلب «سليمان» بمساعدته فى السفر إلى إيطاليا عن طريق البحر «الهجرة غير الشرعية»، خاصة أن «منصور» كان قد تسبب فى غرق 5 شباب من قرية «تل شبورة» قبل أيام منهم نجل «مسعود الجبراتى» الذى يجسده الفنان جمال يوسف.

 

التوعية من «الهجرة غير الشرعية» 

وفى سياق متصل، ما زالت تبحث «صفية عارف الفارس» عمدة قرية «تل شبورة» وتجسدها روبي، عن المتسبب فى تسهيل الأمور والأوراق الخاصة لشباب المركب التى غرقت، وراح ضحيتها 5 شباب، والأحداث المقبلة ستكتشف أن «منصور» نجل «شلباية سنان» التى تجسدها الفنانة وفاء عامر، هو المتسبب فى ذلك، وتأخذ حق المتوفين بالقانون، كما تقوم بحملات توعية الشباب وتحاول توفير فرص عمل لهم داخل القرية للحد من ظاهرة «الهجرة  غير الشرعية».

 

تفاصيل مسلسل حضرة العمدة 

«حضرة العمدة» ينتمى إلى نوعية الدراما الاجتماعية الانسانية، ويشارك فى بطولته أمام النجمة روبي، مجموعة مميزة من الفنانين الكبار منهم سميحة أيوب، أحمد رزق، أحمد بدير، محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، صلاح عبد الله، دينا، وفاء عامر، شادى مقار، حسام داغر، بسمة، لطفى لبيب، جمال يوسف، محمد الصاوى، إيهاب فهمى، نهلة سلامة، صولا عمر، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيس، وانتاج مجموعة فنون مصر، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عادل أديب.

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