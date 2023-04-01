السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حضرة العمدة الحلقة 10.. روبي ترصد مقترحات وأفكار لتطوير التعليم

روبي «حضرة العمدة»
روبي «حضرة العمدة»

انطلق منذ قليل، مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10 بطولة النجمة روبي، ومشاركة نخبة كبيرة من الفنانين، على قناة الحياة الفضائية.

تفاصيل مسلسل حضرة العمدة الحلقة ١٠

وشهد  مسلسل حضرة العمدة الحلقة ١٠ تصاعد فى الأحداث والخطوط الدرامية الخاصة بجميع الشخصيات، وقامت «صفية عارف الفارس» عمدة قرية «تل شبورة» بزيارة مفاجئة لإحدى المدارس الابتدائية الحكومية بالقرية، مما أثار صدمتها الشديدة بسبب حال المدرسة الذي وجدته سيئ للغاية ويستحق التطوير من أجل تطوير التعليم وتهيئة الجو الملائم للأطفال لجذبهم إلى المدرسة وإقبالهم على التعليم.

وخلال احداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة ١٠ ثم قامت «صفية» بزيارة «الأستاذ حافظ» ناظر المدرسة، الذى يجسده النجم محمد محمود عبدالعزيز، وطلبت منه تهيئة الجو المناسب للدراسة باعتباره الأساس فى تطوير العملية التعليمية وتسهيل سيرها بالشكل الصحيح وذلك لأنه من الممكن أن يؤثر سلباً أو ايجاباً على العملية التعليمية لذلك يجب توفير الاضاءة المناسبة والتهوية الجيدة وجميع المرافق اللازمة كالمكتبات والحمامات والملاعب والمعامل والغرف والمساحات الخاصة بالمعلمين والإداريين. 

وشددت على استخدام التقنيات الحديثة في التعليم، خاصة أن التكنولوجيا الحديثة توفر فرصاً تعليمية واسعة يستفيد منها الطلاب والمعلمون من خلال دمجها في المخطط التعليمي لهم كاستخدام الأجهزة الإلكترونية مثل جهاز الكمبيوتر.

تابع احداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة ١٠

وفي سياق متصل اجتمعت «صفية» روبي، بـ«جمال صبرة» الرسام والفنان التشكيلي، واتفقت معه على تطوير المدرسة، بالرسم على الجدران وتلوين المقاعد الخاصة بالطلاب، والاهتمام بتعليم الرسم والفنون، لهؤلاء الأطفال وتنمية مواهبهم من أجل خلق جيل جديد يعي جيدا حجم المسؤولية الثقافية التى تسهم فى الحفاظ على البيئة والمجتمع.

 

قضايا مسلسل حضرة العمدة 

مسلسل حضرة العمدة، يسلط الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية والثقافية والإنسانية الهامة منها ختان الإناث، وزواج القاصرات، والهجرة غير الشرعية، وتجارة المخدرات، وغسيل الأموال، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج عادل أديب.

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