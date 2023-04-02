«إجبار الأطفال على الحجاب».. أبرز قضايا مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10

شهدت الحلقة 10 لأحداث مسلسل حضرة العمدة للنجمة روبي، والذى يعرض بشكل حصرى على شبكة قنوات الحياة الفضائية، مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والثقافية أبرزها التطرف الدينى، وتطور التعليم، وإجبار الأطفال على الحجاب فى بعض المدارس.

تفاصيل مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10

خلال احداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10 ، ذهبت “صفية” حضرة العمدة وتجسدها روبي، فى زيارة مفاجئة لإحدى المدارس الحكومية بقرية تل شبورة، وأصيبت بصدمة شديدة لسوء الأحوال داخل المدرسة.

وضمن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10 ، أثناء تفقد “صفية” روبي، المدرسة، قابلت طفلة صغيرة موهوبة تعشق الرسم، إذ سلمتها بورتريه يحمل صورة صفية عمدة قرية تل شبورة، ما أثار إعجابها الشديد، لتسألها عن اسمها وتخبرها الطفلة ان اسمها “ميري بيشوي حنا”، ومن ثم فوجئت بأنها طفلة مسيحية خاصة أنها مرتدية حجاب، ما أثار استغرابها لتسألها لماذا ترتدين الحجاب يا ميري؟ لترد الطفلة قائلة: “أستاذ حافظ الناظر ألزمنا بلبس الحجاب، وحذر أبويا لو شافني من غير حجاب هيطردني من المدرسة”.

ومن المقرر أن تتحدث “صفية” روبي، مع الأستاذ حافظ ويجسده النجم محمد محمود عبد العزيز، لإنهاء هذه الأزمة خاصة أنه يتحدث بحكم الدين، والالتزام وارتداء الحجاب بالمدرسة، وهذا الكلام عار تمامًا عن الصحة خاصة أنها طفلة كما أنها مسيحية.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10

إجبار الأطفال على الحجاب في بعض المدارس

ومن هنا يرصد مسلسل حضرة العمدة، إحدى القضايا المهمة وهي “إجبار الأطفال على الحجاب” في بعض المدارس، تلك القضية التي أثارت ضجة عام 2020، ووقتها تقدم المجلس القومي للمرأة في مصر بشكوى ضد إدارة إحدى المدارس الحكومية عقب تعنتها في "إجبار الطالبات على ارتداء الحجاب" واعتباره "جزءاً من الزي المدرسي"، وهو ما وصف بـ"الإرهاب وتنشئة الأجيال الجديدة على النفاق".

يعرض مسلسل حضرة العمدة، على شبكة قناة الحياة الفضائية يوميًا فى تمام الساعة الثامنة والربع مساء، وفي نفس التوقيت على منصة WATCH IT الرقمية، والمسلسل يشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم صلاح عبدالله، وأحمد بدير، ومحمود عبد المغنى، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وأحمد رزق، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وانتاج مجموعة فنون مصر، وإخراج عادل أديب.