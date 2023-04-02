الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«إجبار الأطفال على الحجاب».. أبرز قضايا مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10

محمد محمود عبدالعزيز
محمد محمود عبدالعزيز

شهدت الحلقة 10 لأحداث مسلسل حضرة العمدة للنجمة روبي، والذى يعرض بشكل حصرى على شبكة قنوات الحياة الفضائية، مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والثقافية أبرزها التطرف الدينى، وتطور التعليم، وإجبار الأطفال على الحجاب فى بعض المدارس.

 

تفاصيل مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10

خلال احداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10 ، ذهبت “صفية” حضرة العمدة وتجسدها روبي، فى زيارة مفاجئة لإحدى المدارس الحكومية بقرية تل شبورة، وأصيبت بصدمة شديدة لسوء الأحوال داخل المدرسة.

وضمن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10 ، أثناء تفقد “صفية” روبي، المدرسة، قابلت طفلة صغيرة موهوبة تعشق الرسم، إذ سلمتها بورتريه يحمل صورة صفية عمدة قرية تل شبورة، ما أثار إعجابها الشديد، لتسألها عن اسمها وتخبرها الطفلة ان اسمها “ميري بيشوي حنا”، ومن ثم فوجئت بأنها طفلة مسيحية خاصة أنها مرتدية حجاب، ما أثار استغرابها لتسألها لماذا ترتدين الحجاب يا ميري؟ لترد الطفلة قائلة: “أستاذ حافظ الناظر ألزمنا بلبس الحجاب، وحذر أبويا لو شافني من غير حجاب هيطردني من المدرسة”.

ومن المقرر أن تتحدث “صفية” روبي، مع الأستاذ حافظ ويجسده النجم محمد محمود عبد العزيز، لإنهاء هذه الأزمة خاصة أنه يتحدث بحكم الدين، والالتزام وارتداء الحجاب بالمدرسة، وهذا الكلام عار تمامًا عن الصحة خاصة أنها طفلة كما أنها مسيحية.

حضرة العمدة الحلقة 10.. روبي ترصد مقترحات وأفكار لتطوير التعليم

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10

إجبار الأطفال على الحجاب في بعض المدارس

ومن هنا يرصد مسلسل حضرة العمدة، إحدى القضايا المهمة وهي “إجبار الأطفال على الحجاب” في بعض المدارس، تلك القضية التي أثارت ضجة عام 2020، ووقتها تقدم المجلس القومي للمرأة في مصر بشكوى ضد إدارة إحدى المدارس الحكومية عقب تعنتها في "إجبار الطالبات على ارتداء الحجاب" واعتباره "جزءاً من الزي المدرسي"، وهو ما وصف بـ"الإرهاب وتنشئة الأجيال الجديدة على النفاق".  

يعرض مسلسل حضرة العمدة، على شبكة قناة الحياة الفضائية يوميًا فى تمام الساعة الثامنة والربع مساء، وفي نفس التوقيت على منصة WATCH IT الرقمية، والمسلسل يشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم صلاح عبدالله، وأحمد بدير، ومحمود عبد المغنى، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وأحمد رزق، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وانتاج مجموعة فنون مصر، وإخراج عادل أديب.

حضرة العمدة مسلسل حضرة العمدة مسلسلات رمضان 2023 مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة قنوات عرض مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10 موعد عرض مسلسل روبي تفاصيل احداث مسلسل حضرة العمدة قصة مسلسل حضرة العمدة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10 مسلسل حضرة العمدة الحلقة العاشرة مواعيد اعادة مسلسل حضرة العمدة

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: نصر أبوزيد.. طفل يصاحب القرآن وتعانده أقداره

على لطفى وياسر إبراهيم يشتبكان مع لاعبى الهلال

اقتصاديون: رفع الفائدة يكبح التضخم ويخفض الأسعار ويجذب المستثمرين

قرابين التطرف التوراتي.. الخطر القادم من إسرائيل المنهارة

أيادى البناء لا تتوقف.. «الدستور» تتابع سير العمل فى «المونوريل» و«القطار السريع»

وجبات متكاملة من «التحالف الوطنى للعمل الأهلى» للأسر الأولى بالرعاية: «فطاركم وسحوركم علينا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرابين التطرف التوراتي.. الخطر القادم من إسرائيل المنهارة

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

عبد الرحيم طايع

توليفة المتحدة فى رمضان 2023

صور

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

ندوة شرنقة يوسف شاهين دار أطياف بحضور الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل

ذكرى انتصار العاشر من رمضان.. ماذا قال قادة إسرائيل عن حرب أكتوبر؟

إصابة 3 إسرائيليين فى عملية دهس بالخليل.. واستشهاد المنفذ