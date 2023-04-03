سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 3 أبريل 2023 فى البنوك

يكثر البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 أبريل 2023 في البنوك المصرية على محرك البحث جوجل، خاصة للمصريين العاملين بالخارج في كنف الشقيق السعودي، أو من يبحثون عن سعر الريال السعودي من أجل معرفة تكلفة رحلات الحج والعمرة والمصاريف التي يحتاجونها داخل الشقيق السعودي والحرم المكي.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 أبريل 2023 في البنوك



نرصد لكم في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 3 أبريل 2023 في البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

8.2147 جنيه للشراء

8.2418 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء

8.21 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.21 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

8.20 جنيه للشراء

8.24 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib

8.19 جنيهًا للشراء

8.25 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي



8.22 جنيه للشراء

8.24 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبوظبي التجاري

8.20 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم

دولار أمريكى

30.8380 جنيه للشراء

30.9357 جنيه للبيع

يورو

33.4253 جنيه للشراء

33.5436 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.0325 جنيه للشراء

38.1654 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

33.6990 جنيه للشراء

33.8169 جنيه للبيع

100 ين يابانى

23.2179 جنيه للشراء

23.2967 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.5806 جنيه للشراء

100.9322 جنيه للبيع

درهم إماراتي

8.3961 جنيه للشراء

8.4238 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.4885 جنيه للشراء

4.5046 جنيه للبيع