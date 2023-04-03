الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 3 أبريل 2023 فى البنوك

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 3 ابريل 2023 في البنوك

يكثر البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 أبريل 2023 في البنوك المصرية على محرك البحث جوجل، خاصة للمصريين العاملين بالخارج في كنف الشقيق السعودي، أو من يبحثون عن سعر الريال السعودي من أجل معرفة تكلفة رحلات الحج والعمرة والمصاريف التي يحتاجونها داخل الشقيق السعودي والحرم المكي.

 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 أبريل 2023 في البنوك 
 

نرصد لكم في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 3 أبريل 2023 في البنوك المصرية والأجنبية.

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 

8.2147 جنيه للشراء 
8.2418 جنيه للبيع 

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 

8.19 جنيه للشراء
8.21 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 

8.19 جنيه للشراء
8.21 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية
8.20 جنيه للشراء
8.24  جنيه للبيع 
 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib 

8.19 جنيهًا للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 2 أبريل 2023 فى البنوك

منتصف التعاملات|سعر اليورو اليوم الأحد 2-4-2023

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم 2-4-2023

أسعار قائمة السلع التموينية لشهر أبريل 2023

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي


8.22 جنيه للشراء 
8.24 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي  اليوم  في بنك أبوظبي التجاري

8.20 جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع 

أسعار العملات الأجنبية اليوم 

دولار أمريكى
30.8380 جنيه للشراء 
30.9357 جنيه للبيع 

يورو 
33.4253 جنيه للشراء 
33.5436 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى
38.0325 جنيه للشراء 
38.1654 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
33.6990 جنيه للشراء 
33.8169 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
23.2179 جنيه للشراء 
23.2967 جنيه للبيع 

دينار كويتى 
100.5806 جنيه للشراء 
100.9322 جنيه للبيع 

درهم إماراتي
8.3961 جنيه للشراء 
8.4238 جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.4885 جنيه للشراء 
4.5046 جنيه للبيع 

الريال السعودي الريال السعودي اليوم سعر الريال السعودي اليوم سعر الريال السعودى اليوم الاثنين سعر الريال السعودي

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

أذكار الصباح اليوم الإثنين الثانى عشر من رمضان 2023

12 رمضان.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 3 أبريل 2023

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 3 أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

بسنت حسن

"المتحدة" تتحد فى دراما رمضان

مؤمن المحمدي

خال وخال ورشيدى

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في نابلس لدعم أسير مريض في سجون الاحتلال

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص