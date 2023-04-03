سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 3 أبريل 2023 فى البنوك
يكثر البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 أبريل 2023 في البنوك المصرية على محرك البحث جوجل، خاصة للمصريين العاملين بالخارج في كنف الشقيق السعودي، أو من يبحثون عن سعر الريال السعودي من أجل معرفة تكلفة رحلات الحج والعمرة والمصاريف التي يحتاجونها داخل الشقيق السعودي والحرم المكي.
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3 أبريل 2023 في البنوك
نرصد لكم في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 3 أبريل 2023 في البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري
8.2147 جنيه للشراء
8.2418 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.21 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.21 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية
8.20 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib
8.19 جنيهًا للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبوظبي التجاري
8.20 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم
دولار أمريكى
30.8380 جنيه للشراء
30.9357 جنيه للبيع
يورو
33.4253 جنيه للشراء
33.5436 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.0325 جنيه للشراء
38.1654 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
33.6990 جنيه للشراء
33.8169 جنيه للبيع
100 ين يابانى
23.2179 جنيه للشراء
23.2967 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.5806 جنيه للشراء
100.9322 جنيه للبيع
درهم إماراتي
8.3961 جنيه للشراء
8.4238 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.4885 جنيه للشراء
4.5046 جنيه للبيع