مع بداية أول أيام شهر أبريل يسعى الآلاف من المواطنين معرفة أسعار قائمة السلع التموينية لشهر أبريل 2023، التي حددتها وزارة التموين المصرية، حيث أن يبدأ صرف مقررات شهر أبريل بمنافذ البقالين بداية من يوم السبت المقبل، وستكثف مخازن الجملة حاليا لضخّ السلع للبقالين وفي منافذ مشروع جمعيتي.

أسعار قائمة السلع التموينية لشهر إبريل 2023

وتستعرض "الدستور" أسعار السلع التموينية في شهر أبريل 2023 في هذه السطور.

وجاءت كافة أسعار السلع التموينية بشهر أبريل 2023 مساوية لسعر الأشهر الماضية بدون زيادة أو بدون تحريك، كما يلي.



أسعار السلع التموينية

سكر معبأ كيلو جرام بمبلغ 10.5 جنيه.

زيت خليط 800 ملي بقيمة 25 جنيهًا.

الأرز المعبأ كيلو جرام بمبلغ 10.5 جنيه.

مكرونة وزن 800 جرام بمبلغ 12 جنيهًا.

مكرونة وزن 400 جرام بقيمة 6 جنيهات.

عدس مجروش وزن 500 جرام بمبلغ 12 جنيهًا.

فول معبأ وزن 500 جرام بقيمة 7.5 جنيه.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك وزن 1 كيلو جرام بمبلغ 11 جنيهًا.

شاي ناعم وزن 40 جرامًا بقيمة 3.5 جنيه.

صلصة وزن 300 جرام بقيمة 6 جنيهات.

تونة مفتتة وزن حوالي 140 جرامًا بمبلغ 12 جنيهًا.

مربى أنواع ورن 350 جرامًا بسعر قيمته 14 جنيهًا.

جبنة تتراباك وزن 250 جرامًا بسعر قيمته 7.50 جنيه.

جبنة تتراباك وزن 500 جرام بسعر 14 جنيهًا.

مسحوق أتوماتيك وزن 800 كيلو جرام بسعر 20 جنيهًا.

مسحوق عادي يدوي وزن 800 جرام بسعر 10.5 جنيه.

صابون غسيل وزن 125 جرامًا بسعر 2.25 جنيه.

صابون تواليت وزن 125 جرامًا بسعر 6.50 جنيه.

لبن جاف وزن 125 جراما بمبلغ 20 جنيهًا.

خل 5% وزن 900 مللي بمبلغ 5 جنيهات.

کیس ملح طعام وزن 300 جرام بمبلغ جنيه واحد.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بمبلغ جنيهين.

بسكويت يويوز سادة وهو بجنيه واحد.

بسكويت يويوز ويفر وهو أنواع بسعر جنيهين.

بسكويت تومورو وهو أنواع 3 جنيهات.

بسكويت بوو وهو أنواع 3 جنيهات.

ويشهد شهر أبريل لعام 2023 عدد 14 يومًا ما بين إجازات رسمية وعطلات أسبوعية، وفي حين أنّ تكون منافذ البقالين تقوم بصرف التموين يوميا بدون إجازة.