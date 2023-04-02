سعر الريال السعودى اليوم الأحد 2 أبريل 2023 فى البنوك
مع إشراق صباح كل يوم وفي ظل التغير المستمر والدائم في أسعار العملات العربية والأجنبية، يبحث العديد من المواطنين عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، من أجل الإطلاع على الزيادات في أسعار العملات مقابل الجنية المصري، ورغبة من المواطنين الموجودين في مصر أو الموجودين في المملكة العربية السعودية في معرفة السعر بصورة دائمة.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2 أبريل 2023 في البنوك
وخلال التقرير التالي يوضح الدستور لمتابعيه سعر الريال السعودي اليوم الأحد الموافق 2 أبريل في البنوك المصرية والأجنبية وأسعار العملات الأجنبية الأخرى.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري
8.2147 جنيه للشراء
8.2418 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء.
8.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء.
8.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
8.20 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
8.18 جنيه للشراء.
8.24 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركة
8.17 جنيه للشراء.
8.24 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء.
8.24 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 2 أبريل 2023
دولار أمريكى
30.8380 جنيه للشراء
30.9357 جنيه للبيع
يورو
33.5425 جنيه للشراء
33.6612 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.0479 جنيه للشراء
38.1809 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
33.7064 جنيه للشراء
33.8169 جنيه للبيع
100 ين يابانى
23.2582 جنيه للشراء
23.3371 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.5379 جنيه للشراء
100.8894 جنيه للبيع
درهم إماراتي
8.3954 جنيه للشراء
8.4243 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.4810 جنيه للشراء
4.4958 جنيه للبيع