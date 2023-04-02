سعر الريال السعودى اليوم الأحد 2 أبريل 2023 فى البنوك

مع إشراق صباح كل يوم وفي ظل التغير المستمر والدائم في أسعار العملات العربية والأجنبية، يبحث العديد من المواطنين عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، من أجل الإطلاع على الزيادات في أسعار العملات مقابل الجنية المصري، ورغبة من المواطنين الموجودين في مصر أو الموجودين في المملكة العربية السعودية في معرفة السعر بصورة دائمة.



سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2 أبريل 2023 في البنوك



وخلال التقرير التالي يوضح الدستور لمتابعيه سعر الريال السعودي اليوم الأحد الموافق 2 أبريل في البنوك المصرية والأجنبية وأسعار العملات الأجنبية الأخرى.





سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

8.2147 جنيه للشراء

8.2418 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء.

8.21 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.21 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

8.20 جنيه للشراء

8.24 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

8.18 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك البركة

8.17 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 2 أبريل 2023

دولار أمريكى

30.8380 جنيه للشراء

30.9357 جنيه للبيع

يورو

33.5425 جنيه للشراء

33.6612 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.0479 جنيه للشراء

38.1809 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

33.7064 جنيه للشراء

33.8169 جنيه للبيع

100 ين يابانى

23.2582 جنيه للشراء

23.3371 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.5379 جنيه للشراء

100.8894 جنيه للبيع

درهم إماراتي

8.3954 جنيه للشراء

8.4243 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.4810 جنيه للشراء

4.4958 جنيه للبيع