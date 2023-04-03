القبض على المتهم بقتل شاب عقب اعتدائه عليه بسلاح أبيض فى الهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل شاب في الهرم، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض، بسبب خلاف بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في منطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه شاب، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، على يد أحد الأشخاص تربطه علاقة قرابة به، نتيجة خلافات بينهما.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.