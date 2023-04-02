الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل ضرب نار الحلقة 11.. ياسمين عبد العزيز حامل من العوضي وتحاول قتل طفلها

العوضي
العوضي

انطلقت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 11، بذهاب مهرة التي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز، إلى سامي الذي يجسد شخصيته احمد الرافعي،  حيث قامت بالخناق معه باعتباره السبب في ادخال زوجها السجن، الا انه اقنعها بان جابر الكوماندا شخص سيء وعليه ثأر في الصعيد.

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 11

وتابعت مسلسل ضرب نار الحلقة 11، بظلم سامي للكوماندا، حيث أقنع زوجته بأنه شخص تدور حوله الشبهات، وهو من كان ينوي ادخاله في سكة الأدوية المضروبة لكنه رفض، ليظهر لمهرة أن جابر ملىء بالعيوب وهو ماجعله يدخل السجن لأفعاله الكثيرة الخارجة عن القانون.

«ضرب نار» الحلقة 11.. ياسمين عبد العزيز تبحث عن طبيب لإجهاض حملها

مسلسل «ضرب نار» الحلقة الـ11.. تعرف على أبرز الأحداث

ماجد المصرى لـ القاهرة الإخبارية: شخصيتى فى «ضرب نار» محيرة للجمهور (فيديو)

مسلسل ضرب نار الحلقة 10.. الثأر يلاحق «الكوماندا» في عزاء والدته

واستكملت الحلقه بوجود جابر في السجن يشكي لأحد السجناء همه، وما تعرض له من ظلم شديد جعله في اسوء احواله، وفي نفس الجانب مهرة تدخل في حالة بكاء شديدة وتقوم بشكواه لصورة زواجهما، وتشعر بعد ذلك في حالة تعب شديدة، حيث أنها شكت انها حامل من زوجها السجين .

من جانب آخر تتشاجر انتصار شقيقة زيدان ماجد المصري مع زوجته، حيث علمت أنها ذهبت إلى السخنة بدون علمه.

وتقوم مهرة بمحاولة قتل الطفل بعد أن علمت أنها حامل من الكوماندا لتقع مغشيا عليها من التعب في الاخير، في مفاجأة كبيرة.

موعد عرض ضرب نار 

يعرض مسلسل ضرب نار يوميًا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحًا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

مسلسل ضرب نار

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

مسلسل ضرب نار ضرب نار مسلسل ضرب نار مسلسلات رمضان 2023 مواعيد مسلسل ضرب نار قنوات عرض مسلسل ضرب نار ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضي موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 11 موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة العاشرة الحلقة الحادية عشر من مسلسل ضرب نار مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

الرئيس فى السعودية: أبرز الملفات على طاولة محادثات السيسى وبن سلمان

مسلسل ضرب نار الحلقة 11.. ياسمين عبد العزيز حامل من العوضي وتحاول قتل طفلها

شهود عيان يروون تفاصيل تمزيق عاطل لطليقته في الشارع

مشهدان فى «سره الباتع».. قصة الملائكة ما بين موت صابر ونديم

تاريخ الزيارات المتبادلة بين الرئيس السيسى وملك السعودية وولى عهده (تايم لاين)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

بسنت حسن

"المتحدة" تتحد فى دراما رمضان

مؤمن المحمدي

خال وخال ورشيدى

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في نابلس لدعم أسير مريض في سجون الاحتلال

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص