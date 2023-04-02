مسلسل ضرب نار الحلقة 11.. ياسمين عبد العزيز حامل من العوضي وتحاول قتل طفلها

انطلقت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 11، بذهاب مهرة التي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز، إلى سامي الذي يجسد شخصيته احمد الرافعي، حيث قامت بالخناق معه باعتباره السبب في ادخال زوجها السجن، الا انه اقنعها بان جابر الكوماندا شخص سيء وعليه ثأر في الصعيد.

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 11

وتابعت مسلسل ضرب نار الحلقة 11، بظلم سامي للكوماندا، حيث أقنع زوجته بأنه شخص تدور حوله الشبهات، وهو من كان ينوي ادخاله في سكة الأدوية المضروبة لكنه رفض، ليظهر لمهرة أن جابر ملىء بالعيوب وهو ماجعله يدخل السجن لأفعاله الكثيرة الخارجة عن القانون.

واستكملت الحلقه بوجود جابر في السجن يشكي لأحد السجناء همه، وما تعرض له من ظلم شديد جعله في اسوء احواله، وفي نفس الجانب مهرة تدخل في حالة بكاء شديدة وتقوم بشكواه لصورة زواجهما، وتشعر بعد ذلك في حالة تعب شديدة، حيث أنها شكت انها حامل من زوجها السجين .

من جانب آخر تتشاجر انتصار شقيقة زيدان ماجد المصري مع زوجته، حيث علمت أنها ذهبت إلى السخنة بدون علمه.

وتقوم مهرة بمحاولة قتل الطفل بعد أن علمت أنها حامل من الكوماندا لتقع مغشيا عليها من التعب في الاخير، في مفاجأة كبيرة.

موعد عرض ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميًا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحًا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

مسلسل ضرب نار

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.