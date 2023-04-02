مسلسل «ضرب نار» الحلقة الـ11.. تعرف على أبرز الأحداث

دقائق قليلة وتنطلق الحلقة الـ11 من مسلسل ضرب نار للنجمين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، حيث تتناول الأحداث معاناة جابر الكوماندا الذي يجسد شخصيته العوضي، بعدما تم القبض عليه و تم وضعه في السجن، بعدما كشفت كاميرات المراقبة متاجرته في الأدوية المضروبة.

حيث عمل الكوماندا على تنسيق حياته وفرض سيطرته في الحبس، بعدما تم وضعه في أحد السجون استعدادا للحكم عليه، فيما قامت مهرة التي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز بمساعدته بعدما دخلت في حالة حزن شديدة بسبب غدرة بها على حد وصفها بعمله الغير شريف والذي لم يكن يعلم ماهيته إلا قبل القبض عليه بساعات قليلة.

ووكلت مهرة محامي لمساعدته، إلا أن موقفه في القضية سيء ومن المحتمل أن ينال عقابًا كبيرًا بسبب عمله مع طارق الذي يجسد شخصيته أحمد الرافعي، والذي كان يعلم أن العوضي سيتم القبض عليه بسبب العمل معه في الأدوية المضروبة.

تتواصل الأحداث بحالة غليان شديدة لمهرة التي تدمرت حياتها بزواج الكوماندا الذي كان يعمل في أمور غير قانونية، وخاصة وأنها رفضت الزواج من زيدان صاحب المصنع التي تعمل فيه.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميًا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحًا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.

مسلسل “ضرب نار” يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل “اللي مالوش كبير”، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.