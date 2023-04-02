الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل ضرب نار الحلقة 10.. الثأر يلاحق «الكوماندا» في عزاء والدته

ضرب نار
ضرب نار

شهدت مسلسل ضرب نار الحلقة 10، أحداث محزنة لمتابعي العمل الدرامي، حين فقد جابر الكوماندا والدته، والذي يقدم شخصيته الفنان أحمد العوضي، ويعيش في سيناريو المسلسل صراعًا مع عائلة أخرى في قريته بمحافظة سوهاج، من أجل الثأر.

وكان قد حكمت إحدى الجلسات العرفية في حلقات مسلسل ضرب نار، بغياب جابر الكوماندا عن القرية سنة كاملة، بدلًا من الأخذ بالثأر، لكنه اضطر للعودة في الحلقة 10، من أجل تشييع جثمان والدته "صديقة".

 

تصاعد الأحداث في مسلسل ضرب نار الحلقة 10

وبعد تشييع جثمان "صديقة"، ذهب جابر الكوماندا إلى منزل العائلة الخصيمة له، وقال: "أنا جاي أدفن اللي ماتت، مش اللي عايشين، مبخافش، أنا هنا وبطولي، لا معايا حد ولا ورايا حد".

واستكمل: "جاي هنا عنديكم احترامًا للمجلس اللي حكم عليا اتغرب سنة، وادينا اهو أمي ماتت واتكتب عليا الغربة لحد ما اقابلها تاني".

وأشاد عدد كبير من متابعي أحداث مسلسل ضرب نار، بتصاعد أحداث الحلقة 10 من العمل الدرامي، مرجعين ذلك إلى المشاهد المؤثرة التي تعاطفوا معها، بداية من وفاة "صديقة" والدة جابر الكوماندا في ذات الوقت التي تلاحقه الحكومة فيه، وصولًا إلى القبض عليه وإيداعه في مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون.

مسلسل ضرب نار الحلقة 10.. إيداع «جابر» بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون

مسلسل ضرب نار الحلقة 10.. أصعب لحظة في حياة «جابر الكوماندا»


 مواعيد عرض مسلسل ضرب نار


 يعرض المسلسل حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحًا.

وتجسد ياسمين عبد العزيز خلال أحداث مسلسل «ضرب نار» رمضان 2023 دور فتاة شعبية من شبرا تدعى “مهرة أبو الليل” تتولى مسؤولية أشقائها بعد وفاة والدها وتضطر للعمل في مصنع “عبايات” بإحدى المناطق الشعبية، وتتعرف على “جابر أبو شديد” الذي يجسده زوجها الفنان أحمد العوضي وتنشأ بينهما قصة حب، ويواجه الثنائي العديد من المشكلات والأزمات خلال حياتهم.

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