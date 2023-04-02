الأحد 02 أبريل 2023
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محافظات

رئيس جامعة المنوفية يتناول الإفطار بالمدينة الجامعية

دكتور احمد فرج القاصد
دكتور احمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية

حرص الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، ونائباه الدكتورة نانسى أسعد، للتعليم والطلاب، والدكتور صبحى شرف، لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، على تناول الإفطار، اليوم بالمدينة الجامعية والتواجد بين الطلاب فى لقاء أسرى بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وعقب الإفطار؛ اجتمع رئيس الجامعة بالطلاب واستمع لأرائهم بشأن الوجبات المقدمة، وأمر بتلبية احتياجاتهم، فى إطار القوانين العامة التى تحكم العمل بالمدن الجامعية، كما استمع لشكواهم واستفساراتهم بشأن بعض الأمور التى تخص دراساتهم ووعد الطلاب بتوفير فرص تدريبية فى مختلف تخصصاتهم لتؤهلهم لسوق العمل، وأكد أن الجامعة توقع العديد من بروتوكولات التعاون مع الجهات المجتمعية المختلفة لتوفير فرص تدريب وعمل للطلاب.

وأكد رئيس الجامعة، على دعمه واهتمامه بالمدن الجامعية تحت إشراف الدكتورة نانسى أسعد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والتى يبلغ عددها ١٢ مدينة جامعية موزعة بشبين الكوم ومنوف وأشمون ويبلغ عدد الطلاب ٢٨٠٠ طالب وطالبة، وأن الجامعة تتحمل التكلفة الكبيرة لإقامة الطالب بالمدينة و أن الطالب يدفع مصروفات رمزية فقط من القيمة الفعلية، مؤكدا أنه يتم متابعة العمل مع الموردين والشركة المكلفة بعمل الوجبات وتتم متابعتها من قبل متخصصين فى التغذية لضمان صحة و سلامة الطلاب، ويتم عمل جدول للوجبات التى تتم بصورة يومية وجدول خلال فترة صيام رمضان وجدول مخصص للطلاب الأقباط فى فترة صيامهم، كما يتم عمل الصيانة و التجديدات بجميع المدن بصورة دورية.

و فى ختام اللقاء الذى أعرب فيه الطلاب عن سعادتهم بتواجد رئيس الجامعة بينهم، قام رئيس الجامعة بتكريم فريق المدن الجامعية لكرة القدم لفوزه بالمركز الأول، و فريق الكرة الطائرة لفوزه بالمركز الثالث فى دورى الجامعة بمشاركة جميع كليات الجامعة، موجها للفائزين التهنئة ومتمنيا لهم مزيدا من الانجازات.

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