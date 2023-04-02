البنك الدولي يناقش سبل تحفيز سلاسل الإمداد المستدامة

تناقش مجموعة البنك الدولي يوم الجمعة الموافق 14 أبريل 2023، سبل تحفيز سلاسل الإمداد المستدامة، مؤكدًا أنه قد يكون تحقيق الأهداف الملحة المتعلقة بالمناخ والاستدامة أكبر تحد يواجه الجيل في الوقت الحالي.

كما تناقش مجموعة البنك الدولي فكيف يمكننا إحداث تحول في سلاسل الإمداد العالمية للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف وحماية البيئة والعمال والمجتمعات المحلية على نحو أفضل؟، ومن المقرر أن تضم هذه الفعالية الرئيسية أصواتاً من بعض أشهر العلامات التجارية للملابس في العالم، والخبراء في التمويل المرتبط بالاستدامة، وغيرهم لمناقشة إنشاء سلاسل إمداد شاملة ومستدامة وغير ضارة بالمناخ.

يعقد هذا الحدث على هامش اجتماعات الربيع 2023 المقرر عقدها خلال الفترة من 10- 16 ابريل 2023، حيث تعقد اجتماعات الربيع كل عام في واشنطن العاصمة، ويشارك فيها لفيف من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميين لتشجيع الحوار الخلاق فيما بين القطاع الخاص، وأعضاء الوفود الحكومية، وكبار مسؤولي البنك والصندوق.

وعلى هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2023 أيضًا، يعتزم كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إطلاق حدثًا يوم 11 ابريل 2023 لمناقشة كيفية التغلب على الديون وتحقيق النمو بالدول، بحضور ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية بالدول.

كما سيناقش البنك الدولي يوم 13 ابريل المقبل كيفية تمكين النساء ورائدات أعمال في البلدان، وذلك على هامش اجتماعات الربيع 2023 المقرر عقدها من 10- 16 ابريل 2023.

واكد البنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني، أن المرأة تعد عاملاً قوياً للابتكار ومحركاً للنمو وخلق فرص العمل في الأسواق الناشئة. وتظهر البحوث وجود ارتباط بين وجود المرأة في الأدوار القيادية وتحسن النواتج المالية، والسياسات الأكثر مراعاة للأسر، والإفصاحات القوية حول القضايا البيئية والاجتماعية وأنظمة الحوكمة، وممارسات التوظيف والترقية التي تراعي المساواة بين الجنسين.