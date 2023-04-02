الأحد 02 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جعفر العمدة الحلقة 11.. صباح تنصب على سيد: «يا تدفع 5 مليون يا تطلقني»

جعفر العمدة
جعفر العمدة

شهدت أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11، محاولة «صباح» زوجة سيد شقيق محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة ابتزاز زوجها من أجل كتابة شيك لها بقيمة 5 مليون جنيه لافتتاح "بيوتي سنتر".

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11

وقالت صباح: "اسمع يا سيد أنا زهقت منك يا أما تطلع دلوقتي دفتر الشيكات وتكتبلي شيك بـ5 مليون جنيه يا أما ننزل على المأذون دلوقتي ونطلق".

ورد سيد: "لا نطلق أية أنا مقدرش أعيش من غيرك هكتبلك الشيك بس متقوليش لجعفر عليه عشان هيضايق مني إني دفعتلك تمن البيوتي سنتر بتاعك".

مسلسل جعفر العمدة هو الوحيد الذي تم الانتهاء من تصوير مشاهده كافة قبل حلول شهر رمضان، إذ بدأ صناع المسلسل في تصويره منذ فترة طويلة لينتهوا قبل أسبوع من حلول الشهر المبارك.

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أبطال مسلسل جعفر العمدة 

يشارك محمد رمضان في المسلسل النجوم زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة 

يعرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11 بطولة محمد رمضان على قناة dmc دراما اليوم في السادسة والربع مساءً، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

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