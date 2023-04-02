سعد الصغير عن خطفها لشمس وإسقاط جنينها: «فيلم أرادت ابتزازي به»

رد المطرب الشعبي سعد الصغير، على اتهام الراقصة شمس له باختطافها وإسقاط جنينها منه، قائلا إن كل هذه الاتهامات غير صحيحة.

شمس أرادت ابتزازي

وكشف سعد الصغير خلال لقائه في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الراقصة شمس أرادت ابتزازه والحصول على مبالغ مالية، مؤكدًا أن كل ما قامت به هو فيلم لأنها لم تكن زوجته.

وأضاف: "الموضوع كله عبارة عن بنت صغيرة كانت شمس متبنياها في دار وبتاخدها خميس وجمعة، أنا اللي ودتها، خدت البنت وسافرت 5 سنين، وحركت الدار دعوى قضائية ضدها وحصلت على حكم بحبسها لمدة عشرة سنوات".

وقدم سعد الصغير، للإعلاميةَ بسمة وهبة على الهواء مستندات تثبت صحة كلامه، فتوعدته بأنها ستقاضيه إذا كان هذا الورق مزورًا.

وكان قد كشف أنه أدعى زواجه من الراقصة شمس لطلبها منه لخوفها من إخواتها، مؤكدًا أنه لم يتزوجها.