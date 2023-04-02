الأحد 02 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسرع استعلام عن المخالفات المرورية وطرق سدادها الكترونيًا

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية

يستطيع ملاك السيارات إجراء أسرع استعلام عن المخالفات المرورية ، وذلك عن طريق الرابط الذي وفرته النيابة العامة تسهيلًا على المواطنين وفي إطار اتجاهها نحو رقمنة كافة خدماتها ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسرع استعلام عن المخالفات المرورية وطرق سدادها إلكترونيًا.

أسرع استعلام عن المخالفات المرورية

يستطيع أصحاب السيارات إجراء أسرع استعلام عن المخالفات المرورية من خلال الدخول على موقع نيابة المرور المصرية http://ppo.gov.eg

ثم اختيار كلمة بيانات المرور الموجودة على يمين الصفحة الضغط عليها، اختيار استعلام عن المخالفات المرورية، قم بإدخال بيانات السيارة التي يتم الاستعلام عنها أو بيانات رخصة القيادة، قم  بإدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة وذلك  بكتابة الأرقام والحروف، قم  بالضغط على كلمة إجمالي مخالفات المرور لتظهر جميع المخالفات المرور التي يجب دفعها.

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ووفرت وزارة الداخلية رابط بعد عمل استعلام عن المخالفات المرورية لإجراء التظلم على المخالفات المرورية بالرقم القومي الخاص بك، وذلك من خلال الضغط على الرابط السابق الخاص بموقع نيابة المرور، ثم اختيار أيقونة «التظلمات» سواء كانت خاصة بالسيارة أو القيادة والضغط عليها.

ثم  كتابة الرقم القومي داخل الخانة المخصصة لها على الموقع، الضغط على كلمة تفاصيل المخالفة لظهر جميع المخالفات المستحق دفعها بحديها الأقصي والأدني، الضغط علي كلمة "الموافقة" على الشروط الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة.

ثم قم بالضغط على كلمة «إرسال»، يظهر الشاشة الإيصال الخاص بعملية التظلم، مدون برقم الطلب، احفظ به لاستخدام الرقم في متابعة النتيجة، بعد أقل من 24 ساعة ترسل نتيجة التظلم على المخالفة عبر رسالة على رقم تليفوك المحمول.

طرق سداد المخالفات المرورية إلكترونيًا 

وفر موقع النيابة العامة سداد المخالفات المرورية إلكترونيًا، بالدخول على الرابط التالي 

www.ppo.gov.eg ، ثم قم بالضغط على «خدمات المرور» ستظهر لك خدمات نيابات المرور الإلكترونية، ثم اختر خدمة سداد قيم مخالفات المرور من خلال السداد النقدي عند الاستلام، والسداد الإلكتروني عن طريق بطاقات الائتمان البنكية، أو بطاقة ميزة، ثم اضغط على زر الدفع واستمرار، ثم اكتب بيانات توصيل الشهادة بدقة في الخانات المخصصة لها، واضغط على «إرسال الطلب» وستظهر لك تفاصيل السداد.

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