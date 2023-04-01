الاستعلام عن فاتورة غاز بتروتريد شهر أبريل 2023 وطرق الدفع

مع بداية الأول من أبريل 2023 يتسأل المواطنون المستفيدون من خدمة توصيل الغاز المنزلي في كل محافظات مصر عن كيفية قراءة عداد الغاز والاستعلام عن قيمة الفاتورة وكيفية دفعها لا سيما أن قراء العداد متاحة من يوم 1 وحتي عشرين من كل شهر، ويود المستفيدون من الغاز أن يدفعوا الفاتورة مبكرًا للتخلص من الالتزامات المادية للأسرة أول بأول، خاصة أصحاب المعاشات كونهم على استعداد لصرف معاش أبر يل اليوم وعلى مدار الأيام القليلة المقبلة.

الاستعلام عن فاتورة غاز شهر أبريل 2023

يبحث العديد من المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر أبريل 2023، وقد اتاحت شركة الغاز بتروتريد خدمة الاستعلام عن فاتورة الغاز الكترونيا، ويستعرض «الدستور » خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر أبريل 2023 من المنزل، وكيفية سداد فاتورة الغاز الكترونيا، في إطار حرصها على تقديم كافة الخدمات الإخبارية للقراء يوميًا.

الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي بتروتريد

أعلنت وزارة البترول من خلال شركاتها وخاصة شركة بتروتريد التي توصل الخدمة لأكبر عدد من المستفيدين، وحثتهم على ضرورة تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أبريل 2023، وذلك في الفترة ما بين 1 و20 من كل شهر، ومتاح سداد الفاتورة حتى نهاية كل شهر ويجب عليهم الدفع في الموعد حتى لا يفاجيء الكثير بدفع فاتورة الغاز بزيادة كبرى، كما يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر أبريل 2023، سواء الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم، أو الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على رابط استعلام فاتورة الغاز بترويد من «هنـــــــــا«

2- اختيار استعلام قيمة الاستهلاك الشهري.

3- كتابة ارقام العداد في الخانة الخاصة بها.

4- الضغط على عرض.

5- تظهر امامك قراءة العداد الخاصة بك.

دفع فاتورة الغاز بتروتريد

وأتاحت شركة بتروتريد عدد من الطرق لدفع فاتورة الغاز اونلاين تيسيرًا على المواطنين بدلًا من التزاحم على مكاتب شركة الغاز وهي كالأتي:

- المحفظة الالكترونية الخاصة بك.

- ادفع من خلال خدمات كاش أو فوري.

- ادفع من خلال الموقع الالكتروني للشركة.

- ادفع من خلال استخدام بطاقة الصراف الالي.

- الدفع من خلال خدمات امان أو مصاري.

- تطبيق استعلام فاتورة الغاز بترويد.

أماكن دفع فاتورة الغاز 2023

يمكن للمواطنين سداد فاتورة الغاز 2023 من خلال الطرق التالية: