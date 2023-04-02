الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازى بتهمة تكدير الأمن

البلوجر محمد حسام
البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي

أصدرت جهات التحقيق قرارًا باستمرار حبس البلوجر محمد حسام الدين الشهير بـ"البس"، والبلوجر بسمة حجازي الملقبة باسم بـ"ملكة جمال العشوائيات" بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والإضرار بالمصالح العامة والانضمام لجماعة إرهابية.

ورصدت الجهات المعنية، فيديو لكلٍ محمد حسام الدين شهرته "البس"، 30 سنة بكالوريوس تربية ويعمل بلوجر، وبسمة سمير 25 سنة وشهرتها "وردة" طالبة وتعمل بلوجر وميكب أرتيست، ينشران من خلاله الأخبار الكاذبة والهدف منها تكدير الأمن والإضرار بالمصالح العامة وانضمامهما لجماعة إرهابية.

جهات التحقيق البلوجر محمد حسام الدين البس بسمة حجازي نشر أخبار كاذبة جماعة إرهابية

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