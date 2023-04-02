يترقب عشاق دراما رمضان موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 11، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي ويقوم ببطولة الفنان خالد النبوي، حيث ستشهد أحداثًا مثيرة وجديدة في رحلة الإمام الشافعي إلى مصر ورفضه طلب ابن الوالي منصب القاضي في الفسطاط.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 11

ومن المنتظر أن يشهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة الحادية عشر، أحداثًا مثيرة خلال تواجد الإمام الشافعي في مصر عقب ورفضه منصب القاضي الذي عرضه عليه ابن الوالي، وذلك عقب تعرض فرقة الشافعي إلى النيران الكثيرة واحتراق بعض من كتبه.

وشهدت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 11، ظهور النيران تلتهم برقيات ومراسلات ومدونات علم الشافعي في حجرته، ويظهر الشافعي ملقى على الأرض بجوار النيران، دون أن يشعر أحد من أفراد المنزل،إضافة إلى عرض ابن الوالي على الشافعي منصب قاضي لكن الأخير يرفض.

ويعد الإمام الشافعي، أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، وقضى آخر سنوات حياته في ظل المتغيرات التي شهدتها مصر منذ أكثر من ألف عام، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.



موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 11

يذاع "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".