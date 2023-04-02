الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شئون الحرمين تطلق مبادرة «نسعد بخدمتكم» فى المسجد الحرام

المسجد الحرام
المسجد الحرام

أطلقت شئون الحرمين مبادرة "نسعد بخدمتكم"، التي تُعنى بالإرشاد والتوعية المكانية وإرشاد القاصدين في المسجد الحرام ونشر القيم التربوية، وذلك ضمن حملة الرئاسة "خدمة معتمرينا شرفًا لمنسوبينا" تحت شعار "من الوصول إلى الحصول" لتقديم أفضل وأرقى الخدمات الاجتماعية والإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم خدمات الإرشاد المكاني للمواقع المكانية.

وأكد الوكيل المساعد للشئون الاجتماعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي-وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس)- تكامل الجهود مع الإدارات التابعة للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية لتقديم أفضل وأرقى الخدمات الاجتماعية والإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير كافة التسهيلات اللازمة وتفعيل خدمة الإرشاد المكاني وتوزيع أساور معصم اليد للزائر الصغير، بالإضافة إلى تقديم الرموز الإرشادية للمواقع والمرافق العامة وتوزيع الموظفين على مداخل المسجد الحرام لاستقبال القاصدين وإرشادهم بالمواقع المخصصة.

وأشار المحمادي إلى تكثيف الجهود الميدانية للارتقاء بمنظومة الخدمات الاجتماعية والإنسانية والتعاون مع الإدارات العامة بالمسجد الحرام لتحقيق رؤية الرئاسة التطويرية (2024) المنبثقة من رؤية المملكة الطموحة (2030) في خدمة ضيوف الرحمن وبناء العلاقة التكاملية مع الجهات المعنية لإثراء تجربة ضيف الرحمن.

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