الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالأسماء.. حركة تغييرات واسعة بجميع الإدارات التعليمية بالقاهرة

وزير التعليم
وزير التعليم

يستكمل أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، حركة التغييرات الواسعة بجميع الإدارات التعليمية التابعة للمديرية، حيث تم اختيار أيمن الفخرانى مديرًا عامًا لإدارة منشأة ناصر التعليمية، وخديجة طبل وكيلاً لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية.

حركة مديري ووكلاء الإدارات

وكان أصدر أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، حركة تغييرات واسعة بجميع الإدارات التعليمية التابعة للمديرية.. وشملت الآتي: 
_ الدكتور ناصر الجندي، مديرا لإدارة حدائق القبة.
- حاتم ممدوح، مديرا لإدارة السلام التعليمية.
- أشرف فرغلي، مديرا لإدارة الشرابية.
- خالد حمدان، مديرا لإدارة الشروق التعليمية.
- الدكتور عصمت الطوخي، مديرا لإدارة مصر القديمة.
- ماجدة هجرس، وكيلا لإدارة دار السلام التعليمية.
- داليا مصطفى، وكيلا لإدارة الشروق.
- عايدة أيوب، وكيلا لإدارة الزيتون التعليمية.
- سيد سلامة، وكيلا لإدارة غرب مدينة نصر.
- عصام محمد، وكيلا لإدارة باب الشعرية.
- أماني خليفة، وكيلا لإدارة المرج التعليمية.
- رشا جمال القنصل، وكيلا لإدارة السلام التعليمية.
- نبيلة فتحي، وكيلا لإدارة البساتين التعليمية.
- الدكتور محمد فتحي، وكيلا لإدارة عين شمس التعليمية.
- نيفين سعيد، وكيلا لإدارة مصر الجديدة التعليمية.

51 مدرسة الدكتور محمد فتحي الدكتور محمد الشروق التوكاتسو باب الشعرية بمحافظة القاهرة

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