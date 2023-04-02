مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11.. انفعال فتحي عبد الوهاب على مها نصار بسبب الحجة

حقق مسلسل سوق الكانتو الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة وفتحي عبد الوهاب ومي عز الدين ونخبة من النجوم، نجاح جماهيري كبير، وخاصة بعد التصاعد الكبير في أحداثه خلال الحلقات السابقة.

احداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11

ذهب “رشاد” فتحي عبد الوهاب لمقابلة “فاطمة” مها نصار، خلال احداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11 ، لينفعل عليها بعدما قالت له إنها لم تجد أوراق الحجة، ليخبرها بانها السبب في تعطيل زواجهم حيث عثر هو على النصف الآخر من الأوراق ويتبقى أوراق “حسنين” عبد العزيز مخيون، مؤكدًا لها أنه سيذهب إلى منزلها ويطلبها للزواج من أهلها فور إحضارها هذه الأوراق.

وخلال مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11 ، واستعاد “رشاد” فتحي عبد الوهاب، ذكريات حبه لـ “فاطمة” مها نصار، لتكشف أحداث الفلاش باك، انه يحبها منذ الطفولة، وفجأة يتذكر مشهد ضرب والده في الشارع، لتبدو عليه ملامح الغضب والحزن وأنه لم يكن يستطع فعل شيء لوالده أو مساعدته.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

سوق الكانتو ينتمي لنوعية الدراما الشعبية ولكن في حقبة زمنية قديمة، إذ تدور أحداثه إطار تشويقي حول أواخر عشرينات القرن الماضي، إذ تحدث مجموعة من الأحداث بها نشوب معارك بين أمير كرارة وبائع في سوق الكانتو، ليتحول إلى بلطجي ويهتم بجمع الإتاوات من البائعين.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو

يعرض مسلسل سوق الكانتو للنجم أمير كرارة يوميًا طوال الشهر الكريم على قناة dmc الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 1 ظهرًا، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 11.15 مساء والاعادة الساعة 10.30 صباحاً والساعة 3.15 عصراً، بجانب عرضه على منصة watch it الساعة 9.30 مساء.