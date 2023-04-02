الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف اختار صُنّاع «سوق الكانتو» ملابس النجوم؟

سوق الكانتو
سوق الكانتو

قالت مروة عبدالسميع، مُصممة ملابس مسلسل «سوق الكانتو»، إن أزياء العمل تعبّر عن روح زمن الأحداث.
وأضافت مروة في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز» أن أحداث المسلسل تدور في حقبة العشرينيات والثلاثينيات، مشيرة إلى أن التحضير للعمل امتد لثلاثة أشهر من البحث والمراجعة.

أزياء مسلسل سوق الكانتو

وتابعت: استعنا بالأفلام الصامتة القصيرة التي صُوّرت في تلك الحقبة لنرى كيف كان الشارع المصري آنذاك، كما استعنا بالمصححين التاريخيين.

وأكدت أن العمل مع المخرج حسين المنباوي ومدير التصوير إسلام عبدالسميع شجعاها للغاية على المشاركة في المسلسل.

وأشارت إلى أن ملابس المصريين في تلك الفترة كانت «أوروبية»، لأن القاهرة كما تقول المصادر التاريخية كانت قطعة من أوروبا، لافتة إلى أن «سوق الكانتو» كان يستورد الملابس من أوروبا لعرضها على المصريين.

مسلسل سوق الكانتو

يعرض مسلسل «سوق الكانتو» بطولة أمير كرارة اليوم على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل «سوق الكانتو» من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

الحقبة الزمنية لمسلسل سوق الكانتو أزياء مسلسل سوق الكانتو مسلسل سوق الكانتو سوق الكانتو الملابس الأوروبية في مسلسل سوق الكانتو أزياء مي عز الدين أبطال مسلسل سوق الكانتو

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

بوركينا فاسو تطرد المسؤولين عن أكبر الصحف الفرنسية لديها

كيف اختار صُنّاع «سوق الكانتو» ملابس النجوم؟

الطن بـ 230 ألف جنيه.. أسعار النحاس في الأسواق اليوم

اليوم.. الروم الأرثوذكس تحتفل بأحد القديسة مريم المصرية

مدرب الهلال بعد وداع دورى الأبطال: جماهير الأهلى أرهبت اللاعبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

الطفل «ش».. الخاسر الوحيد

حسين دعسة

قرابين التطرف التوراتى.. الخطر القادم من إسرائيل المنهارة

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلي على حمص

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى أكثر من 150 موقعا ضد التعديلات القضائية