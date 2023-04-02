كيف اختار صُنّاع «سوق الكانتو» ملابس النجوم؟

قالت مروة عبدالسميع، مُصممة ملابس مسلسل «سوق الكانتو»، إن أزياء العمل تعبّر عن روح زمن الأحداث.

وأضافت مروة في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز» أن أحداث المسلسل تدور في حقبة العشرينيات والثلاثينيات، مشيرة إلى أن التحضير للعمل امتد لثلاثة أشهر من البحث والمراجعة.

أزياء مسلسل سوق الكانتو

وتابعت: استعنا بالأفلام الصامتة القصيرة التي صُوّرت في تلك الحقبة لنرى كيف كان الشارع المصري آنذاك، كما استعنا بالمصححين التاريخيين.

وأكدت أن العمل مع المخرج حسين المنباوي ومدير التصوير إسلام عبدالسميع شجعاها للغاية على المشاركة في المسلسل.

وأشارت إلى أن ملابس المصريين في تلك الفترة كانت «أوروبية»، لأن القاهرة كما تقول المصادر التاريخية كانت قطعة من أوروبا، لافتة إلى أن «سوق الكانتو» كان يستورد الملابس من أوروبا لعرضها على المصريين.

مسلسل سوق الكانتو

يعرض مسلسل «سوق الكانتو» بطولة أمير كرارة اليوم على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل «سوق الكانتو» من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.