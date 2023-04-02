انفجار خط غاز أرضى بحدائق القبة

دفعت قوات الحماية المدنية، بعدد من سيارات الإطفاء، إلى محل اندلاع النيران، جراء انفجار خط غاز أرضي بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق جراء انفجار خط غاز أرضي بمنطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة الحماية المدنية بالقاهرة، صاحبها تحرك فريق من شركة الغاز، وتم الانتقال إلى موقع الانفجار.

وتجري الآن قوات الحماية المدنية أعمال الإطفاء والحد من انتشار النيران، كما يجري فريق شركة الغاز، أعمال فصل الخطوط الموصلة للخط المنفجر.