مسلسل عملة نادرة الحلقة 11.. مواعيد العرض على القنوات الناقلة

يبحث الكثير من متابعين مسلسل عملة نادرة عن موعد عرضها عبر القنوات الناقلة للمسلسل، حيث يعرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 11 ضمن السباق الرمضاني للموسم عام 2023، والمسلسل من بطولة الفنانة نيللي كريم، وجمال سليمان، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.

ويهتم الكثير بالتعرف على موعد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 11، ونقدم لكم من خلال هذه السطور موعد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 11.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 11

يتم عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 11 بشكل يومي، في تمام الساعة 7:30 مساءًا والإعادة الساعة 1:30 صباحاً، ويعرض أيضًا في تمام الساعة 1:30 مساءًا، كما يعرض مسلسل عملة نادرة على قناة CBC دراما في تمام الساعة 8:45 مساءًا، ويعاد مرة أخرى الساعة 4:30 صباحاً والساعة 9:15 صباحاً والساعة 3:30 مساء، ويتم عرض مسلسل عملة نادرة أيضًا على منصة Watch it.

أبطال مسلسل عملة نادرة 2023

تشارك الفنانة نيللي كريم بعمل درامي جديد خلال الموسم الرمضاني 2023 بمسلسل عملة نادرة، ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم الفن وهم جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفي، محمد فهيم، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، أحمد فهيم، نهى صالح، رمزي العدل، وئام مجدي، بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الفن.

والمسلسل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ويحاكي أزمات أهالي الصعيد والقرى النائية.

أخر مشهد من الحلقة 10 بمسلسل عملة نادرة

انتهت الحلقة العاشرة من مسلسل عملة نادرة بمشهد تشويق، وذلك بعد أن قامت نادرة بمقابلة شقيقها نبيل باكية داخل أحضانه كونها لم تراه لمدة 5 أعوام، ثم قامت بإعطائه صورة من عقد الأرض وأخبرته بما تعايشه، ثم يخبر حنا مسعود برؤية دميانه ونادرة برفقة رجل غريب، ليقوم مسعود بإخبار عبد الجبار بما سمعه من حنا، ويؤكد لهم أنه لا يسعى لشيء سوي بالأرض ويقرر اصطحابها للشهر العقاري، لتقف نادرة أمام الجميع وتخبرهم بأن مسعود هو من قتل بلال.