الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل عملة نادرة الحلقة 11.. مواعيد العرض على القنوات الناقلة

عملة نادرة
عملة نادرة

يبحث الكثير من متابعين مسلسل عملة نادرة عن موعد عرضها عبر القنوات الناقلة للمسلسل، حيث يعرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 11 ضمن السباق الرمضاني للموسم عام 2023، والمسلسل من بطولة الفنانة نيللي كريم، وجمال سليمان، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.

ويهتم الكثير بالتعرف على موعد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 11، ونقدم لكم من خلال هذه السطور موعد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 11.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 11

يتم عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 11 بشكل يومي، في تمام الساعة 7:30 مساءًا والإعادة الساعة 1:30 صباحاً، ويعرض أيضًا في تمام الساعة 1:30 مساءًا، كما يعرض مسلسل عملة نادرة على قناة CBC دراما في تمام الساعة 8:45 مساءًا، ويعاد مرة أخرى الساعة 4:30 صباحاً والساعة 9:15 صباحاً والساعة 3:30 مساء، ويتم عرض مسلسل عملة نادرة أيضًا على منصة Watch it.

أبطال مسلسل عملة نادرة 2023

تشارك الفنانة نيللي كريم بعمل درامي جديد خلال الموسم الرمضاني 2023 بمسلسل عملة نادرة، ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم الفن وهم جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفي، محمد فهيم، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، أحمد فهيم، نهى صالح، رمزي العدل، وئام مجدي، بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الفن. 

والمسلسل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ويحاكي أزمات أهالي الصعيد والقرى النائية.

بينها التسلط الأبوى.. قضايا ناقشها مسلسل «عملة نادرة»

أخر مشهد من الحلقة 10 بمسلسل عملة نادرة

انتهت الحلقة العاشرة من مسلسل عملة نادرة بمشهد تشويق، وذلك بعد أن قامت نادرة بمقابلة شقيقها نبيل باكية داخل أحضانه كونها لم تراه لمدة 5 أعوام، ثم قامت بإعطائه صورة من عقد الأرض وأخبرته بما تعايشه، ثم يخبر حنا مسعود برؤية دميانه ونادرة برفقة رجل غريب، ليقوم مسعود بإخبار عبد الجبار بما سمعه من حنا، ويؤكد لهم أنه لا يسعى لشيء سوي بالأرض ويقرر اصطحابها للشهر العقاري، لتقف نادرة أمام الجميع وتخبرهم بأن مسعود هو من قتل بلال.

اقرأ أيضاً

ملخص الحلقة 10 من مسلسل «عملة نادرة».. نيللي كريم تقف في وجه النار

عملة نادرة مسلسل عملة نادرة الحلقة 11 الحلقة 11 مسلسل عملة نادرة مسلسلات رمضان 2023 مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة موعد عرض مسلسل نيللي كريم تفاصيل احداث مسلسل عملة نادرة جمال سليمان اعادة مسلسل عملة نادرة مسلسل عملة نادرة قنوات عرض مسلسل عملة نادرة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة مسلسل عملة نادرة الحادية عشر

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

محكمة الأسرة تعرض التصالح على أحمد عز وزينة فى دعوى الدفع أو الحبس

انفجار خط غاز أرضى بحدائق القبة

تاريخ الزيارات المتبادلة بين الرئيس السيسى وملك السعودية وولى عهده (تايم لاين)

مدبولى: حريصون على تعزيز التعاون المشترك مع العراق فى مختلف المجالات

«الزراعة»: تأمين صحى على أكثر من 650 ألف رأس ماشية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

"المتحدة" تتحد فى دراما رمضان

مؤمن المحمدي

خال وخال ورشيدى

د. منى حلمى

هى تفعل المستحيل.. وهو لا يفعل الممكن

علي سعدة

لماذا سميت كذبة أبريل؟

إسراء شوقي

مصر والسعودية.. مصالحنا واحدة ورؤيتنا مشتركة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «1- 3»

لواء.حمدى البطران

مسلسل الإمام بين الواقع والدراما

أمل زيادة

بشارة واكيم

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى أكثر من 150 موقعًا ضد التعديلات القضائية