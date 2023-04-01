السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ملخص الحلقة 10 من مسلسل «عملة نادرة».. نيللي كريم تقف في وجه النار

عملة نادرة
عملة نادرة

انتهت الحلقة 10 من مسلسل عملة نادرة بمشهد تشويقي، حيث فجرت نادرة "نيللي كريم" مفاجأة وسط عائلة عبد الجبار، بعد أن شهدت الحلقة مجموعة من الأحداث المختلفة.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور ملخص الحلقة 10 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم وجمال سليمان، وكمال أبو رية.

بدأت الحلقة 10 من مسلسل عملة نادرة باستمرار مشهد من الحلقة 9 عندما قامت نادرة "نيللي كريم" بأخذ عيار ناري من مسعود "أحمد عيد" شقيق زوجها ومقارنته بتقرير الطب الشرعي الذي أرسله لها الطبيب الذي كانت تعمل معه ممرضة قبل زواجها من بلال.

وتعرضت نادرة لحالة من الصدمة بعد أن وجدت أن مسعود من قتل زوجها بلال، وظلت في حيرة من أمرها بين أن تسكت عن الأمر أم تتحدث بسبب شكها في عدم تصديق عبد الجبار "جمال سليمان"، ثم تقابل عبد الجبار بنادرة وهي تحمل ابنها يوسف ويخبرها في حال كان مولود إسراء ولد سيقتسم الأرض ويعطيها بدلا عنها أموالا كتعويض منه لها.

ولكن طلبت نادرة منه وقتا حتى تفكر في الأمر، ولكنه أخبرها أن ذلك أمر وليس طلب، ثم تقرر نادرة اللجوء لشقيقها، حيث قامت بالاتصال به، وطلبت منه تدبير مكان يصلح لإقامتها بعد ان رأت ان تواجدها مع عائلة عبدالجبار مستحيلة بسبب اكتشافها لقاتل زوجها.

وشهدت الحلقة ايضا شقيق حسن أبو عصاية وهو يطلب من الترشح للمجلس، ولكن يوضح حسن له انه متفق مع عبدالجبار بأن المجلس له و العمدية لعائلة أبو عصايه.

نادرة تنهى الحلقة بمفاجأة

ظهر شقيق نادرة خلال الحلقة 10 من مسلسل عملة نادرة، حيث اتجهت نادرة لرؤية نبيل شقيقها بعد ان انقطعت عن رؤيته لخمسة أعوام،، وتحدث معه و عاتبها على طول فترة انتظاره لها، وأعطته نادرة صورة من عقد الأرض وأخبرته بأن عبدالجبار أرغمها على إعطائه أصل العقد.

ويعلم مسعود عن مقابلتها تلك، ثم أخبر مسعود عبدالجبار بما سمعه من حنا، وقاموا بمواجهتها، ثم انتهت الحلقة بنادرة عندما أعلنت أمام الجميع أن مسعود هو من قتل بلال.

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