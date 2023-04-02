الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندى: «اعتبروا رمضان لسه مبدأش. ويلا نستطلع الهلال ونعمل ريمونتادا»

خالد الجندي
خالد الجندي

تحدث الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن إصلاح ما تبقى من شهر رمضان فيما يخص الأعمال الصالحة والعبادات والتقرب إلى الله.

وقال خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «دي إم سي»: «الحقيقة لفت نظري إزاي أصلح اللي فات، والإسلام لديه ظاهرة غريبة هي القدرة على التدارك مفيش حاجة اسمها فات الأوان، أو الوقت فات أو الفرصة راحت، طول مانت عايش الفرصة موجودة».

ودعا الشيخ خالد الجندي إلى تجديد الشحن لطاقة العمل في شهر رمضان المبارك، قائلًا: «اعتبروا رمضان هيبدأ الليلة بشحنة جديدة بأخلاقها وطهارتها وإخلاصها وصلاتها، وكأنك بتستطلع الهلال من مغرب الليلة».

وتابع: «إحنا لسه في رمضان والعبرة بكمال النهايات وليست بتمام البدايات، المهم هتشطب إزاي وتقفل بإيه طالما لسه عايشين نقدر نعمل ريمونتادا رمضان ونصلح اللي فات».

ونصح ببداية وتيرة العمل داخل شهر رمضان بدءًا من الليلة وكأنها أول ليلة، موضحًا: «ابدأ ختمة جديدة وانزل اعمل كراتين ووجبات، خلوا النهاية سعيدة، واللي ضاع بسبب السوشيال ميديا مش عايزين الباقي يضيع، ابدأ النهارده رمضان من جديد».

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