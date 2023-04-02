ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع القطاعات بمطروح

كلّف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة بعقد اجتماع مع جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة من رؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات والقطاعات المعنية وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية، خلال اجتماعه مع المحافظين.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء بجميع القطاعات وتشغيل الإنارة بالشوارع العامة بنسبة ٢٥% مع الالتزام بمواعيد إغلاق المحلات وكذلك التأكيد على استمرار معارض وشوادر بيع السلع المخفضة للمواطنين إلى ما بعد عيد الفطر المبارك لتخفيف العبء عن المواطنين.

وقدّم سكرتير عام المحافظة الشكر لرؤساء مراكز مرسي مطروح وبراني والعلمين على سرعة الانتهاء من تخصيص أماكن لاقامة مخزن للأغذية والوجبات المدرسية.

وناقش الاجتماع مراجعة حصر قرارات التخصيصات العامة بجميع مدن المحافظة لإقامة منشآت بالقطاعات الخدمية المختلفة ومتابعة الإجراءات التي تمت بالمشروعات التى تم ادراجها بخطط الجهات المعنية، وموقف التنفيذ ونسبته للأعمال الجارية، أو عدم التنفيذ وأسبابه ومتابعة تنفيذ مبادرة زراعة ١٠٠ مليون شجرة وتوزيعها بالمدن مع تشكيل لجان لمتابعة ما تم في زراعة الأشجار بمواقعها المخصصة بالجهات والالتزام بريها ورعايتها.

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