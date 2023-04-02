الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

برئاسة العسومي..

مكتب البرلمان العربى يعقد اجتماعه السادس بالقاهرة

العسومي
العسومي

عقدت هيئة مكتب البرلمان العربي بالقاهرة، اليوم، اجتماعها السادس من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

واستعرض رئيس البرلمان العربي، خلال الاجتماع، جهود البرلمان خلال الفترة الماضية ونشاطه المكثف في مجال الدبلوماسية البرلمانية على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وذلك في إطار حرصه على تعزيز الحضور البرلماني العربي والدفاع عن القضايا العربية أمام كل المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وذلك وفق بيان للبرلمان.

كما ناقش الاجتماع حسب البيان عددًا من القضايا المهمة الأخرى المرتبطة بخطة عمل البرلمان العربي خلال الفترة المقبلة.

البرلمان العربي القاهرة العربي العسومي رئيس البرلمان العربي

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