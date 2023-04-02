يبحث عشاق الدراما الرمضانية عن موعد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11 على cbc والقنوات الناقلة استعداداً لأحداث الحلقة الجديدة اليوم.

أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل مذكرات زوج

وشهد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10 أحداثاً جديدة عقب خروج طارق لطفي "رءوف" من حالة الاكتئاب بعد انفصاله عن زوجته "شيرين" الفنانة عائشة بن أحمد.

وتستمر عمليات البحث على مواقع الإنترنت لمعرفة موعد عرض مسلسل "مذكرات زوج" استعداداً لمشاهدة الحلقات المقبلة في شهر رمضان الكريم 2023، ويشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج كل من: الفنان طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، نور خالد النبوي، سما إبراهيم، وعمر الشناوي وسارة الشامي، على الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج تامر نادى.

موعد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11 على cbc والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل مذكرات زوج الليلة على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة ووتش إت WATCH IT الإلكترونية، كما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحًا، والساعة 11:45 صباحًا.

جدير بالذكر، أن مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي، يناقش العلاقات الزوجية بعد سنين طويلة وبعد إنجاب الأطفال وزيادة المسئوليات والضغوط التي تجعلهم يشعرون بالاكتئاب والمعاناة ويسعون إلى تغيير حياتهم، ويجد أحد الأطراف عدم سماع الطرف الآخر له مما يجعله يسعى لتغيير حياته بشتى الطرق، وتستمر الأحداث.

وشهد مسلسل مذكرات زوج في الحلقتين السابقتين أحداثًا كثيرة وغير متوقعة صدمت الجمهور مما جعلتهم يتابعون المسلسل لمعرفة كل ما هو جديد ورد فعل الفنان طارق لطفي في أول لقاء مع الفنانة عائشة بن أحمد من حلقة بعد دخوله قصة حب جديدة.