الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11 على cbc والقنوات الناقلة

مذكرات زوج
مذكرات زوج

يبحث عشاق الدراما الرمضانية عن موعد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11 على cbc والقنوات الناقلة استعداداً لأحداث الحلقة الجديدة اليوم.

أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل مذكرات زوج 

وشهد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10 أحداثاً جديدة عقب خروج طارق لطفي "رءوف" من حالة الاكتئاب بعد انفصاله عن زوجته "شيرين" الفنانة عائشة بن أحمد.

وتستمر عمليات البحث على مواقع الإنترنت لمعرفة موعد عرض مسلسل "مذكرات زوج" استعداداً لمشاهدة الحلقات المقبلة في شهر رمضان الكريم 2023، ويشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج كل من: الفنان طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، نور خالد النبوي، سما إبراهيم، وعمر الشناوي وسارة الشامي، على الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج تامر نادى. 

موعد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11 على cbc والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل مذكرات زوج الليلة على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة ووتش إت WATCH IT الإلكترونية، كما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحًا، والساعة 11:45 صباحًا.

جدير بالذكر، أن مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي، يناقش العلاقات الزوجية بعد سنين طويلة وبعد إنجاب الأطفال وزيادة المسئوليات والضغوط التي تجعلهم يشعرون بالاكتئاب والمعاناة ويسعون إلى تغيير حياتهم، ويجد أحد الأطراف عدم سماع الطرف الآخر له مما يجعله يسعى لتغيير حياته بشتى الطرق، وتستمر الأحداث.

«مذكرات زوج» الحلقة 10.. عائشة بن أحمد تترك أطفالها بعد الانفصال

وشهد مسلسل مذكرات زوج في الحلقتين السابقتين أحداثًا كثيرة وغير متوقعة صدمت الجمهور مما جعلتهم يتابعون المسلسل لمعرفة كل ما هو جديد ورد فعل الفنان طارق لطفي في أول لقاء مع الفنانة عائشة بن أحمد من حلقة بعد دخوله قصة حب جديدة.

اقرأ أيضاً

محمد سليمان عبدالمالك: كتابة «مذكرات زوج» بعد أحمد بهجت تحدٍ كبير

مذكرات زوج مسلسلات رمضان 2023 موعد عرض مسلسل مذكرات زوج مسلسل مذكرات زوج موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة الحادية عشر القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11 مسلسل طارق لطفي رمضان 2023 مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة احداث مسلسل مذكرات زوج 11

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

إجازة شم النسيم 2023 للعاملين في القطاع العام وباقي إجازات أبريل

كيف دعمت مصر السعودية فى حل أزمة اليمن ومجابهة تهديدات الحوثى؟

محمد الغباري: الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر ساهم بـ 50٪ من تحقيق النصر

مبارك العاتى لـ«الدستور»: التنسيق السعودى المصرى يحمى العمل العربى المشترك

«ابن مصر».. تفاصيل الشهادة الجديدة لبنك مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

"المتحدة" تتحد فى دراما رمضان

مؤمن المحمدي

خال وخال ورشيدى

د. منى حلمى

هى تفعل المستحيل.. وهو لا يفعل الممكن

علي سعدة

لماذا سميت كذبة أبريل؟

إسراء شوقي

مصر والسعودية.. مصالحنا واحدة ورؤيتنا مشتركة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «1- 3»

لواء.حمدى البطران

مسلسل الإمام بين الواقع والدراما

أمل زيادة

بشارة واكيم

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى أكثر من 150 موقعًا ضد التعديلات القضائية