السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«مذكرات زوج» الحلقة 10.. عائشة بن أحمد تترك أطفالها بعد الانفصال

طارق لطفي
طارق لطفي

شهد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10 أحداث شيقة لتمتع متابعينه في العاشر من رمضان 2023 بعد خلافات زوجية وأسرية ما بين البطل طارق لطفي “رؤوف” والفنانة عائشة بن أحمد “شيرين”.

واستمرت الخلافات الزوجية ما بين “رؤوف” وزوجته “شيرين” تصل للطلاق والانفصال بشكل رسمي من الطرفين ويبدأ الثنائي في البحث عن حياة جديدة ومختلفة بعيدة عن المشاكل.

أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10 بطولة طارق لطفي

بعد انفصال الفنانة عائشة بن أحمد “شيرين” من طارق لطفي “رؤوف” تترك أولادها لجدتهم لعدم قدرتها على مواجهة الطلاق واستيعابها الفكرة.

وتواسي الجدة أطفال “رؤوف” وتروي ليهم قصص سعيدة لتخرجهم من حالة الاكتئاب بعد ترك أمهم ووالدهم لهم، ويشعرون الاولاد ان والدتهم تركتهم لأنها لا تحبهم، مما دفع الجدة لتصحيح الفكرة لهم أثناء تناولهم الطعام.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11

وتستمر عمليات البحث على مواقع الإنترنت لمعرفة مواعيد عرض مسلسل “مذكرات زوج” استعداداً لمشاهدة الحلقة الجديدة.

ويعرض مسلسل مذكرات زوج الليلة على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، كما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحًا، والساعة 11:45 صباحًا.

مسلسلات رمضان 2023 موعد عرض مسلسل مذكرات زوج مسلسل مذكرات زوج موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة العاشرة القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10 مسلسل طارق لطفي رمضان 2023 مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة احداث مسلسل مذكرات زوج 10

الأكثر قراءة

اقتصاديون: رفع الفائدة يكبح التضخم ويخفض الأسعار ويجذب المستثمرين

مصطفى خاطر: شخصية «يوسف» جديدة وحماسى لـ«WATCH IT» دفعنى لخوض التجربة (حوار)

بعد قليل.. عرض الحلقة 10 من مسلسل علاقة مشروعة

الحوار الوطني.. سياسيون: توسيع المشاركة أكبر رد على المشككين ودليل جديد على جدية الدولة

الشحات يضيف ثانى أهداف الأهلى فى شباك الهلال السودانى

سوق الكانتو الحلقة 10.. شحاتة يقنع عوض بالزواج من ابنته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

عبد الرحيم طايع

توليفة المتحدة فى رمضان 2023

خالد حريب

طه دسوقى.. مفاجأة المتحدة فى الصفارة

صور

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

ندوة شرنقة يوسف شاهين دار أطياف بحضور الدكتور محمد الباز

كهربا يحتفل بهدفه فى شباك الهلال السودانى بدورى أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

ذكرى انتصار العاشر من رمضان.. ماذا قال قادة إسرائيل عن حرب أكتوبر؟

إصابة 3 إسرائيليين فى عملية دهس بالخليل.. واستشهاد المنفذ

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان