«مذكرات زوج» الحلقة 10.. عائشة بن أحمد تترك أطفالها بعد الانفصال

شهد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10 أحداث شيقة لتمتع متابعينه في العاشر من رمضان 2023 بعد خلافات زوجية وأسرية ما بين البطل طارق لطفي “رؤوف” والفنانة عائشة بن أحمد “شيرين”.

واستمرت الخلافات الزوجية ما بين “رؤوف” وزوجته “شيرين” تصل للطلاق والانفصال بشكل رسمي من الطرفين ويبدأ الثنائي في البحث عن حياة جديدة ومختلفة بعيدة عن المشاكل.

أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10 بطولة طارق لطفي

بعد انفصال الفنانة عائشة بن أحمد “شيرين” من طارق لطفي “رؤوف” تترك أولادها لجدتهم لعدم قدرتها على مواجهة الطلاق واستيعابها الفكرة.

وتواسي الجدة أطفال “رؤوف” وتروي ليهم قصص سعيدة لتخرجهم من حالة الاكتئاب بعد ترك أمهم ووالدهم لهم، ويشعرون الاولاد ان والدتهم تركتهم لأنها لا تحبهم، مما دفع الجدة لتصحيح الفكرة لهم أثناء تناولهم الطعام.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11

وتستمر عمليات البحث على مواقع الإنترنت لمعرفة مواعيد عرض مسلسل “مذكرات زوج” استعداداً لمشاهدة الحلقة الجديدة.

ويعرض مسلسل مذكرات زوج الليلة على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، كما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحًا، والساعة 11:45 صباحًا.