سقوط عصابة لسرقة الشقق بحدائق أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 أشخاص المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

كانت قد وردت معلومات إلى الرائد فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة" بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية متخذاً من دائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال قيادتهم سيارة ربع نقل محملة بالمسروقات وجرى اقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.